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أجواء لطيفة في أغلب المناطق ودافئة بالأغوار والبحر الميت والعقبة

منذ ساعتين

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عمان- تنخفض درجات الحرارة اليوم الأربعاء لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية، وتسود أجواء ربيعية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار في مناطق البادية.
وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، يطرأ غدا ارتفاع قليل على الحرارة، وتكون الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في معظم المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتبقى الأجواء الجمعة ربيعية معتدلة الحرارة في معظم المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتثير الغبار في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 22- 8 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 17 – 7، وفي مرتفعات الشراة 19 – 7، وفي مناطق البادية 23 – 10، وفي مناطق السهول 19 – 9، وفي الأغوار الشمالية 28 – 12، والأغوار الجنوبية 29 – 17، والبحر الميت وخليج العقبة 30 – 18 درجة مئوية.-(بترا)

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