أجواء لطيفة في معظم المناطق حتى الأحد

تكون درجات الحرارة اليوم الخميس، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الاجواء لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتستمر الأجواء يومي السبت والاحد، لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 23 – 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 21 – 11، المرتفعات الشمالية 21 – 10، مرتفعات الشراة 19 – 8، مناطق البادية 26 – 14، مناطق السهول 24 – 13، الأغوار الشمالية 30 – 18، الأغوار الجنوبية 32 – 21، البحر الميت 31 – 19، وفي خليج العقبة 30 – 20 درجة مئوية.-(بترا)