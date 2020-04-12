أجواء مستقرة ولطيفة في أغلب مناطق المملكة

عمان- ترتفع درجات الحرارة قليلا اليوم الأحد، وتسود أجواء مستقرة ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، وتكون دافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، فيما تكون باردة ليلا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ووفقا لدائرة الأرصاد الجوية، يطرأ غدا الاثنين ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتصبح الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

ومع ساعات المساء والليل تظهر تدريجيا الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب المملكة، مع احتمال ضعيف في ساعات متأخرة من الليل لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في ساعات المساء والليل مثيرة للغبار أحيانا في جنوب وشرق المملكة.

وتوالي درجات الحرارة الثلاثاء ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء دافئة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب المملكة، ويتوقع أثناء النهار هطول زخات متفرقة من المطر في اجزاء من المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من المملكة، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتكون مثيرة للغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 17 – 8، وفي المرتفعات الشمالية 13 – 5، وفي مرتفعات الشراة 15 – 4، وفي مناطق البادية 20 – 8، في مناطق السهول 18 – 9، وفي الأغوار الشمالية 24 – 13، وفي الأغوار الجنوبية 28 – 16، وفي البحر الميت 27 – 15، وفي خليج العقبة 28 – 15 درجة مئوية.-(بترا)