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أجواء مستقرة ومشمسة بأغلب مناطق المملكة

منذ ساعتين

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عمان – الغد– تسود درجات الحرارة، نهار اليوم، أعلى من معدلاتها الاعتيادية بالنسبة لهذا الوقت من العام ما بين 2 و4 درجات مئوية، بحيث يكون الطقس مستقرا وغالبا مشمس في أغلب المناطق، ولطيفاً خلال ساعات الظهر والعصر خاصة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، وفق موقع طقس العرب.
وفيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تكون بخليج العقبة شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة.
أما ليلاً، فيكون الطقس بارداً ومُستقراً في مختلف مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
وتوقع “طقس العرب” أن تنخفض درجات الحرارة، نهار غد، وتُصبح أقل من معدلاتها بقليل، حيث يكون الطقس بارداً نسبياً إلى بارد، وتتكاثر السحب تدريجيا أثناء النهار، وتتهيأ الفرصة لهطل زخات متفرقة من الأمطار في أجزاء من شمال ووسط المملكة، قد تُصحب بالرعد والبَرَد بأجزاء محدودة.

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