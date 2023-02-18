أجواء مشمسة وباردة نسبيا في أغلب المناطق حتى الثلاثاء

يتوقع أن تسجل درجات الحرارة، اليوم السبت، أعلى من المعدلات العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، وتكون الأجواء مشمسة وباردة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تكون لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مشمسة وباردة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تكون لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء الاثنين، مشمسة وباردة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تكون لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ويطرأ الثلاثاء، انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بقليل، وتكون الأجواء باردة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تكون لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم المنخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 17 – 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 15 – 4، وفي المرتفعات الشمالية 12 – 3، وفي مرتفعات الشراة 13 – 1، وفي مناطق البادية 17 – 4، وفي مناطق السهول 16 – 5، وفي الأغوار الشمالية 22 – 10، وفي الأغوار الجنوبية 24 – 12، وفي البحر الميت 23 – 11، وفي خليج العقبة 24 – 11 درجة مئوية.- (بترا)