أجواء مشمسة وربيعية اليوم وزخات من المطر مساء غد

عمان- يطرأ نهار اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء مشمسة وربيعية لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، بيننا تكون الأجواء ليلا باردة نسبيا في معظم المناطق، ومائلة للبرودة في الأغوار والبحر الميت، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة تبقى الأجواء مشمسة ودافئة نهارا، ولطيفة الحرارة ليلا، وتكون الرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر هادئا.

ويطرأ غدا ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ربيعية دافئة بوجه عام في مختلف مناطق المملكة، فيما تظهر تدريجيا كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع في ساعات المساء والليل هطول زخات من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.

وتستمر الأجواء الجمعة ربيعية دافئة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويتوقع في ساعات الصباح هطول زخات من المطر في المناطق الشمالية الشرقية من المملكة مصحوبة بالرعد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.

ويتوقع أثناء الليل تكاثر الغيوم على ارتفاعات منخفضة لتتحول الأجواء إلى غائمة جزئيا، ويحتمل في ساعات متأخرة من الليل هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 17 – 8 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 13 – 8، وفي مرتفعات الشراة 14 – 11، وفي مناطق البادية 19 – 7، وفي مناطق السهول 18 – 9، وفي الأغوار الشمالية 23 – 11، والأغوار الجنوبية 29 – 13، والبحر الميت 29 – 13، وخليج العقبة 25 – 15 درجة مئوية.-(بترا)