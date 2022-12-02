أجواء مشمسة ولطيفة الحرارة في أغلب مناطق الأردن

تكون الأجواء اليوم الجمعة، مشمسة ولطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء يومي الأحد والاثنين، لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 19 – 9 درجة مئوية، وفي غرب عمان 17 – 7، وفي المرتفعات الشمالية 16 – 8، وفي مرتفعات الشراة 17 – 5، وفي مناطق البادية 21 – 6، وفي مناطق السهول 20 – 10، وفي الأغوار الشمالية 25 – 15، وفي الأغوار الجنوبية 26 – 17، وفي البحر الميت 25 – 15، وفي خليج العقبة 25 – 15 درجة مئوية.