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أجواء معتدلة الحرارة الجمعة والسبت

منذ 4 ساعات

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عمان – الغد- تكون الأجواء اليوم الجمعة، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وحسب دائرة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء معتدلة الحرارة يوم غد السبت، في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في الأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان والمناطق الشمالية اليوم، ما بين 31 – 18درجة مئوية، والمناطق الجنوبية من 26 – 18، وفي مدينة العقبة 39 – 27 درجة.

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