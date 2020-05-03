أجواء معتدلة الحرارة ليومين وكتلة هوائية باردة نسبيا منتصف الأسبوع

عمان- يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة نهار اليوم وغدا، لذا تكون الأجواء ربيعية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت، أما ليلا فتصبح الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت، في حين تتأثر المملكة تدريجيا الثلاثاء بكتلة هوائية باردة نسبيا تندفع من أواسط أوروبا.

وقال مدير التنبؤات الجوية في دائرة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إن الكتلة الهوائية ستكون مصاحبة لامتداد منخفض البحر الأحمر الذي سوف يتعمق فوق العراق مع عبور الكتلة الباردة نسبيا، مشيرا إلى انخفاض درجات الحرارة الثلاثاء لتصبح أقل من معدلاتها السنوية بحوالي 4 درجات مئوية.

وتوقع آل خطاب أن تسجل العظمى في العاصمة عمان حوالي 22 درجة مئوية، بينما تنخفض ليلا لتسجل الصغرى حوالي 12 درجة مئوية مع فرصة لتساقط زخات من المطر بين حين وآخر في ساعات المساء والليل قد يصحبها الرعد أحيانا، ويرافقها رياح نشطة وهبات قوية أحيانا تؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية.

وأضاف أن درجات الحرارة ستوالي انخفاضها يوم الأربعاء لتسجل العظمى في العاصمة عمان حوالي 19 درجة مئوية، وهي أقل من معدلها لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 6 إلى 7 درجات مئوية، مع أجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة، وتساقط زخات من المطر أثناء النهار يصاحبها رياح غربية نشطة السرعة، وهبات قوية أحيانا، ومع ساعات المساء تضعف فرصة تساقط المطر وتخف سرعة الرياح ويميل الجو إلى الاستقرار مع بقائه باردا بوجه عام .

وأوضح آل خطاب بأن الموسم المطري في الأردن عادة ما يستمر إلى الثلث الأول من شهر أيار، كما أن معدل الحرارة العظمى في العاصمة عمان المأخوذ على فترات طويلة في مثل هذه الايام يتراوح بين 26 درجة مئوية مع تباينه من محافظة إلى أخرى.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 26 – 16، وفي المرتفعات الشمالية 21 – 10، وفي مرتفعات الشراة 24 – 10، وفي مناطق البادية 30 – 15، وفي مناطق السهول 25 – 15، وفي الأغوار الشمالية 32 – 16، وفي الأغوار الجنوبية 36 – 22، وفي البحر الميت 36 – 23، وفي خليج العقبة 36 – 24 درجة مئوية.-(بترا)