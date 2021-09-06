أجواء معتدلة اليوم وغدا وتحذير من تشكل الضباب في المرتفعات

عمان– تكون درجات الحرارة اليوم الاثنين، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في مناطق البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من مناطق البادية في ساعات الصباح الباكر، ومن خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة في الأغوار والعقبة.

وبحسب التقرير تبقى الأجواء يوم غدٍ الثلاثاء، معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في مناطق البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الأربعاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في مناطق البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى الأجواء الخميس، معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في مناطق البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 31 – 18 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 15، وفي مرتفعات الشراة 28 – 14، وفي مناطق البادية 36 – 19، وفي مناطق السهول 32 – 17، وفي الاغوار الشمالية 37 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 28، وفي البحر الميت 37 – 26، وفي خليج العقبة 37 – 27 درجة مئوية.-(بترا)