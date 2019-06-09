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أجواء معتدلة اليوم وغدا

منذ ساعتين
عمان من سمائها - (أرشيف - تصوير : محمد أبو غوش)

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عمان- يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم الأحد، مع بقاء الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة يوم غد الاثنين، مع استمرار الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة،وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في مناطق عمان اليوم ما بين 31 – 20 درجة مئوية، وفي المناطق الشمالية 30 – 19 والمناطق الجنوبية 29 – 18 وتصل العظمى في مدينة العقبة إلى 38 والصغرى 25 درجة.-(بترا)

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