أجواء معتدلة بأغلب المناطق وحارة في البحر الميت والعقبة اليوم وغدا

تكون درجات الحرارة اليوم الأربعاء، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتسود أجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الخميس، صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية، وحارة في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وترتفع الجمعة، درجات الحرارة قليلاً ، حيث تسود أجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء السبت، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات بعد الظهر. وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 – 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 – 19، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 16، وفي مرتفعات الشراة 28 – 17، وفي مناطق البادية 35 – 20، وفي مناطق السهول 31 – 21، وفي الاغوار الشمالية 37 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 27، وفي البحر الميت 39 – 26، وفي خليج العقبة 39 – 28 درجة مئوية.?–(بترا)