أجواء معتدلة في المرتفعات وحارة في باقي المناطق حتى السبت

تكون درجات الحرارة اليوم الخميس، ضمن معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الجمعة، صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم المنخفضة خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتكون الأجواء السبت، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الأحد، ارتفاع طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 – 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 – 17، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 15، وفي مرتفعات الشراة 27 – 16، وفي مناطق البادية 36 – 20، وفي مناطق السهول 31 – 19، وفي الأغوار الشمالية 38 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 26، وفي البحر الميت 39 – 25، وفي خليج العقبة 39 – 25 درجة مئوية.-(بترا)