أجواء مغبرة مع توقع هطول الأمطار

عمان – يتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في أماكن متفرقة من المملكة اليوم الجمعة يصحبها الرعد احيانا وتكون الأجواء مغبرة في العديد من المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويتناقص الغبار تدريجيا ليلا، مع أجواء باردة نسبيا في اغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح غربية معتدلة السرعة.

وتنخفض درجات الحرارة يوم غد السبت، لتصبح الأجواء مائلة للبرودة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع اثناء النهار سقوط زخات من المطر في شمال المملكة واجزاء من المناطق الوسطى، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار.

وتبقى الأجواء مائلة للبرودة في أغلب مناطق المملكة يوم الاحد، وتكون لطيفة الحرارة في الاغوار والعقبة، مع تواجد غيوم متفرقة على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر خلال ساعات الصباح في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات اثناء النهار.

اما يوم بعد غد الاثنين تكون الاجواء ربيعية لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ودافئة في الاغوار والعقبة، والرياح غربية معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 21 – 9 درجات مئوية، وفي المناطق الشمالية 22 – 10، وفي المناطق الجنوبية 19 – 4، وفي المناطق الوسطى 20 – 8، وفي خليج العقبة 27 – 16 درجة .(بترا)