“أجيال السلام” الأولى عربيا و25 عالميا كأفضل منظمة اجتماعية خيرية

عمان -الغد – حصدت هيئة أجيال السلام المركز 25 على مستوى العالم، ضمن قائمة “سوشال جود أدفايزر لأفضل 200 منظمة اجتماعية خيرية حول العالم” (Social Good Organisation Advisor’s list of Top 200 SGO’s in the World)، للعام 2022، لتتقدم بذلك نقطة واحدة، حيث كانت حققت المرتبة 26 في العام 2021.

وحافظت أجيال السلام وهي منظمة غير ربحية، أسسها ويرأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي، الأمير فيصل بن الحسين، على ترتيبها في المركز الأول على مستوى العالم العربي كأفضل منظمة اجتماعية خيرية، والمركز الثالث على مستوى العالم ضمن قائمة “سوشال جود” لأفضل المنظمات المتخصصة في مجال بناء السلام.

وتعقيباً على تقدم هيئة أجيال السلام، قال محرر قائمة “سوشال جود لأفضل 200 منظمة اجتماعية خيرية حول العالم جين كريستوف نوثياس: “إن إنجازات أجيال السلام وسعيها الناجح في نشر السلام حول العالم يعد أمراً في غاية الأهمية”.

وأضاف نوثياس، أن المجتمعات في مناطق النزاع لا تتقبل بعضها البعض في غالب الأحيان، والمجتمعات التي ينظر إليها البعض على أنها مختلفة، تعد أكثر المتأثرين بعدم التقبل، ومن هنا يأتي الدور الفارق الذي تقوم به هيئة أجيال السلام، حيث ترشد الشباب والشابات لإحداث تغيير حقيقي في المجتمعات من خلال بناء قيم الاحترام المتبادل والتقبل والثقة من خلال الحوار.

وتابع كريستوف نوثياس: “إضافة لما سبق، فإن هيئة أجيال السلام تدرك أهمية تطوير الأعمال والمشاريع التي تنفذها، فهي تحرص بشكل مستمر على الابتكار والتجربة والتقييم، ثم توسيع نطاق المشاريع الناجحة”.

من جانبه، أعرب رئيس هيئة أجيال السلام، الدكتور مهند عربيات، عن فخره بأجيال السلام وفريقها الذي ساهم بالوصول لهذا الإنجاز الجديد قائلا: “يشكل متطوعونا وفريقنا وشركاؤنا معاً الأساس الذي نعتمد عليه للحد من النزاعات ونشر السلام، إننا نشكرهم على جهودهم والقيم التي يتحلون بها، والتي كانت وما تزال السبب في ازدهار هيئة أجيال السلام ونجاح رسالتها المتمثلة بنشر السلام حول العالم”.

وفي السياق نفسه، أعرب الرئيس التنفيذي لهيئة أجيال السلام، مارك كلارك، عن سعادته بهذا الإنجاز قائلا: “قبل كل شيء، إن هذا التصنيف يعد تقديراً عالمياً للجهود الاستثنائية والإنجازات التي حققها مندوبو هيئة أجيال السلام وروادها في الأردن والعالم أجمع، فهم يسعون إلى إحداث التغيير الإيجابي في السياقات الصعبة، وبالرغم من التحديات التي جلبها وباء “كورونا”، إلا أن هذا التصنيف يعد بمثابة مكافأة كبرى للجهود الدؤوبة التي يبذلها جميع أفراد فريقنا، وتقديراً للجهات المانحة والشركاء الداعمين لنا”.

يشار إلى أن منهجية تصنيفات “سوشال جود أدفايزر” تعتمد على تقييم المنظمات على نطاق واسع من المعايير التي تركز على الابتكار والتأثير والاستدامة والحوكمة الرشيدة.

وتعد هيئة أجيال السلام منظمة غير ربحية، تعمل منذ تأسيسها في العام 2007 على تحويل النزاعات إلى سلم مستدام على مستوى القواعد الشعبية، من خلال تنفيذ برامج في الأردن والخارج.

ويقود المتطوعون الشباب برامج أجيال السلام في أكثر من 52 دولة حول العالم، وتشجع هذه البرامج على التسامح الفعال في المجتمعات المتأثرة بالنزاعات، باستخدام ست أدوات، هي الرياضة والفن والحوار والتمكين وكسب التأييد والإعلام.

وعملت هيئة أجيال السلام على تدريب وإرشاد ودعم أكثر من ألفين وخمسمائة متطوع ومتطوعة، وتركت أثراً إيجابياً في حياة حوالي مليون ونصف مليون شخص حول العالم.