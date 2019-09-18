“أجيال السلام” تنظم فعالية تبادل الأدوار المهنية بين الذكور والإناث

عمان – الغد – نظمت هيئة أجيال السلام بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فعالية تبادل الأدوار المهنية للذكور والإناث في المجتمع الأردني، وذلك من خلال مسابقات “تبادل الأدوار والمهن”، والتي جاءت بروح الفريق الواحد، في مقر أجيال السلام بمدينة الحسين للشباب.

الفعاليات التي تزامنت مع اليوم العالمي للسلام، إنطلقت منذ الصباح الباكر، بمشاركة شباب وشابات من المراكز الشبابية في عمان، عجلون، المفرق والزرقاء، والتي تم توزيعها في فرق ضمت من الجنسين، وفقا لألوان الأوراق التي حملها كل مشارك ومشاركة، والتي توقف فيها كل فريق في محطة مهنية، شملت تكليفات في أعمال الخياطة والطبخ وتبديل إطارات السيارات والدراما.

وتخللت المحطات التبادلية عرضا مسرحيا كوميديا توعويا، قدّمه الفنانان الكوميديان شريف الزعبي وروسن الحلّاق، والذي تحدثا فيه عن تجربتهما في عالم التمثيل والكوميديا، وتجربتهما الخاصة من حيث قبول أو رفض المجتمع المحيط بهما لهذه المهنة، وهدفت تلك المحطات المهنية بتبادل الذكر والأنثى تلك المهن، بهدف خلق نوع من الشعور بما يبذله كل فرد في مهنته الخاصة، وقدرة كلا الجنسين على القيام بالأعمال في مجالات لطالما كانت حصرا بأحدهما من دون الآخر.

ومضت المحطات المهنية نحو تحقيق أهداف المهرجان، في أجواء سادها الود والتسامح، وفقا لما قدمه المشاركون من شرح تفصيلي في هذه التجربة المهنية الفريدة، حيث شهدت الفعالية مشاركة 50 شابا وشابة من مختلف محافظات المملكة، في الوقت الذي أجمع فيه المشاركون على أهمية الفعالية، وما قدمته لهم من رسائل مجتمعية، أهمها التأكيد على دور الجنسين في رفعة وخدمة المجتمع، وأهمية تبادلهما الأدوار في الحياة، بما يثري من قيمة التشاركية في المجتمع الأردني الواحد.