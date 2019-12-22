أحباط تهريب 400 جهاز خلوي في مطار الملكة علياء

عمان- الغد- أحبطت كوادر الجمارك الأردنية العاملة في مركز جمرك مطار الملكة علياء الدولي الركاب عملية تهريب أجهزة خلوية، حيث تم ضبط ما يقارب 404 جهاز خلوي في حقيبة تعود لأحد المسافرين.

وعليه تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمهربات والتحفظ عليها لحين استيفاء الرسوم والغرامات الجمركية المترتبة عليها والبالغة قيمتها 89 ألف دينار.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمارك الأردنية، وضمن إستراتيجيتها للحد من الأنشطة التجارية غير المشروعة، وضعت خطة لبناء القدرات المؤسسية الجمركية من خلال تأهيل الكوادر البشرية واستخدام أفضل الأساليب العلمية لمكافحة الأنشطة التجارية غير المشروعة.