أحبته قبل لقائها به وبحثت عن رقمه.. قصة حب من النظرة الأولى جمعت باسل خياط وزوجته

في إحدى المقابلات التلفزونية، كشف الممثل السوري باسل خياط، والذي تصدر الترند الفترة الأخيرة بسبب مسلسله الجديد “الثمن”، عن قصة الحب الرومانسية التي جمعته بزوجته ناهد زيدان، التي أسفرت عن زواج دام حتى الآن لأكثر من 15 سنة.

باسل خياط في “الثمن “.. حب وصراعات اجتماعية

وأكد باسل خياط أنها قصة حب من النظرة الأولى، حيث أنه أغرم بالشامة الموجودة على خدها، والتي كانت كفيلة بأن يعجب بها ويقرر الزواج منها.

أما ناهد فأكدت أنها كانت تعرف باسل قبل زواجهما وكانت تشاهده في مسلسلاته وتشعر بدقات قلبها المتسارعة وبانجذاب الكبير نحوه، وبحثت بعدها عن رقم هاتفه وحدثته إلى أن كان اللقاء الأول بينهما حتى تزوجا. -وكالات