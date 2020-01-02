أحداث رياضية كبرى بالعام 2020 وتغييرات بالجملة في شكل المنافسات

مدن – لن يتميز عام 2020 بكونه عاما مكتظا بالأحداث الرياضية الكبرى مثل أولمبياد طوكيو وكأس الأمم الأوروبية وكوبا أمريكا فحسب، بل سيشهد أيضا مستجدات وتغييرات جوهرية في شكل المنافسات وطريقة تنظيمها.

ومن أكبر التغييرات يبرز رالي داكار الذي يقام من الخامس وحتى الـ17 من كانون الثاني (يناير) لأول مرة في السعودية، فبعد 10 سنوات في أميركا اللاتينية ينتقل الرالي الشهير إلى صحراء السعودية في نسخة تبدأ من جدة وتنتهي في قدية القريبة من العاصمة الرياض.

وسيشهد رالي داكار المشاركة الأولى لبطل العالم السابق مرتين في “الفورمولا1” الإسباني فرناندو ألونسو في تحد جديد بعالم السيارات سيشاركه فيه مواطنه مارك كوما الفائز 5 مرات بالرالي في منافسات الدراجات النارية.

دورة أولمبية “روبوتية”

يشهد عام 2020 إقامة النسخة الـ33 من الألعاب الأوليمبية الصيفية والتي ستحتضنها العاصمة اليابانية طوكيو من 24 يوليو/تموز وحتى التاسع من آب (أغسطس) المقبل، وللمرة الثانية تنظم طوكيو الأوليمبياد بعد عام 1964 ويهيمن عليها استبعاد الرياضيين الروس من المنافسات بسبب فضيحة المنشطات.

ومن بين مستجدات الدورة، ضم خمس رياضات جديدة وهي التسلق والكاراتيه وركوب الأمواج ولوح التزلج والبيسبول/سوفتبول، كما تضاف منافسات جديدة للرياضات الموجودة من قبل مثل كرة السلة 3 ضد 3 وسباقات التتابع المختلطة في السباحة (4×100 ) متنوع ومنافسات 100 حرة للرجال و1500 للنساء في السباحة والجري (4×400)وسباق الدراجات الهوائية “بي إم إكس” الحر، ومنافسات الفرق في المبارزة والمنافسات المختلطة للفرق في الرماية بالقوس والسهم والجودي ومنافسات الثنائي المختلط في تنس الطاولة.

ورغم أن دورة طوكيو ستشهد إدراج 15 منافسة إضافية فإنها ستحظى بعدد مشاركين أقل من نسخة ريو دي جانيرو 2016 بواقع 285 رياضيا، رغم أنها ستشهد أكبر حضور نسائي في تاريخ الألعاب الأوليمبية بنسبة 48.5% (في حين كانت النسبة 45%)، وفقا للمنظمين، وبالإضافة إلى المستجدات الرياضية، ستكون ألعاب طوكيو “الأكثر ابتكارا في التاريخ” وفقا لماساكي كوميا نائب المدير العام لطوكيو 2020.

وستدخل دورة طوكيو التاريخ كونها الأكثر اعتمادا على الروبوتات، فوفقا للجنة المنظمة، ستلعب الروبوتات دورا محوريا في العاصمة اليابانية فيما يخص تقديم الخدمات للرياضيين والزوار الأجانب، فيما تعد فرصة لليابان كي تظهر للعالم وجهها المستقبلي.

Our national team in 2019: 16 games

8 wins

6 draws

2 defeats

33 goals scored

8 goals conceded

8 clean-sheets •Copa America trophy Gabriel Jesus was the top scorer of our National Team in 2019

(7 goals) 🇧🇷🌟 pic.twitter.com/dyMyexmnPy — Reliquias Brasileiras🇧🇷 (@reliquiasbr) December 31, 2019

عام كرة القدم

قبل دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية، سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع كأس الأمم الأوروبية وكوبا أمريكا، تقام كأس الأمم الأوروبية لأول مرة في 12 مدينة بـ12 دولة من 12 حزيران (يونيو) وحتى 12 تموز (يوليو) بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة مقسمة على 6 مجموعات ستتواجه في روما وباكو وسان بطرسبرج وكوبنهاجن وأمستردام وبوخارست وجلاسجو وبلباو ودبلن وميونخ وبودابست ولندن، علما بأن العاصمة البريطانية ستستضيف مباراة النهائي على ملعب “ويمبلي”.

أما بطولة كوبا أمريكا فستقام نسختها الـ47 لأول مرة في بلدين هما الأرجنتين وكولومبيا، وبعد القرعة التي أجريت في الثالث من كانون أول (ديسمبر) تقسمت المنتخبات الـ12 بما فيها أستراليا وقطر المدعوتين، على مجموعتين بحسب المنطقة الجغرافية، وهو الأمر غير المسبوق في البطولة العريقة.

وستقام كوبا أميركا تزامنا مع يورو 2020 من 12 حزيران (يونيو) وحتى 12 تموز (يوليو) وفي المجموعة الأولى ستلعب الأرجنتين وأستراليا وبوليفيا وأوروغواي وتشيلي وباراغواي في الأرجنتين، بينما تضم المجموعة الثانية التي ستقام مبارياتها في كولومبيا كلا من البرازيل وقطر وفنزويلا والإكوادور وبوليفيا بالإضافة إلى كولومبيا.

واستكمالا للتغييرات التي ستشهدها بطولات كرة القدم في 2020 ستلعب لأول مرة أربعة فرق في كأس السوبر الإسباني (برشلونة وفالنسيا وريال مدريد وأتلتيكو مدريد) في السعودية من الثامن وحتى 12 كانون الثاني (يناير).

وستكون نسخة مونديال الأندية 2020 الأخيرة التي تقام بالنظام الحالي المكون من سبعة فرق لتقام اعتبارا من العام 2021 بمشاركة 24 فريقا في الصين بين شهري حزيران (يونيو) و تموز (يوليو).

ومن ناحية أخرى، سيدشن النجم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام فريقه إنتر ميامي إف سي بالدوري الأمريكي لكرة القدم في الأول من مارس/آذار أمام لوس آنجليس إف سي، علما بانه سيلعب مبارياته كمضيف على ملعب “فورت لودردال” على بعد 40 كلم شمالي ميامي في موسمي 2020 و2021 حتى يتم الانتهاء من تشييد ملعبه الجديد في ميامي.

نجوم العام

وفي 2020 ستسطع أسماء فلويد مايويذر وكونور ماكريجور والشقيقين ماريكز بقوة، فعالم الملاكمة يترقب عودة مايويذر غير المؤكدة بعد، خاصة عندما تم اختيار الأمريكي من قبل رابطة كتاب الملاكمة في الولايات المتحدة (BWAA) من بين أفضل خمسة ملاكمين في العالم في العقد الماضي، إلى جانب ماني باكوياو و”كانيلو” ألفاريز وفلاديمير كليتشكو وأندريه وارد. ومن المنتظر أن يعرف القرار النهائي بشأن عودة مايويذر في 17 يناير.

وبعد يوم وتحديدا في 18 يناير في لاس فيجاس من المقرر أن يجمع نزال مرتقب بين المصارعين الأيرلندي كونور ماكريجور والأمريكي دونالد سيرون.

وفي حالة الأخوين الإسبانيين مارك وأليكس ماركيز، بطلي العالم في الموتو جي بي وموتو 2 على الترتيب، فسيشاركان معا لأول مرة في نفس الفريق ببطولة العالم للموتو جي بي ليصبحا أول شقيقين يخوضان البطولة في نفس الفريق وفي حالتهما سيكون “هوندا”.

أما بطولة العالم لسباقات سيارات الفئة الأولى (فورمولا1) فستشهد لأول مرة إقامة 22 سباقا بانضمام سباقي فيتنام (5 أبريل/نيسان) وهولندا (3 مايو/آيار)، وأخيرا، قد يشهد عالم الرياضة تغييرات محتملة قد تنجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. (إفي)