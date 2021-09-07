أحداث “كارثية” في ناد بدوري المحترفين

عمان – الغد- شهدت الأيام الأخيرة، أحداثا كارثية في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، يفترض أن لا تحصل في أندية مبتدئة، ما يعكس الوضع المزري الذي وصل إليه الاحتراف في الأردن.

في أحد أندية المحترفين، وفي الأيام الأخيرة، تعرض لاعبو فريق محترف للطرد من الملعب، بسبب عدم تسديد أجرة حجز الملعب، حيث طلب منهم عدم العودة للتدرب في هذا المكان، بسبب عدم تسديد المستحقات، ما أثر في نفسيات اللاعبين المحبطين أصلا.

مدرب الفريق راح يبحث عن أي ملعب متاح لإجراء التدريبات، حتى لو كان موعد التمرين عند العاشرة أو الحادية عشرة صباحا، ما أربك لاعبين يعملون في مؤسسات لا تسمح لهم بالمغادرة.

لاعبون في النادي بدأوا يلجأون إلى المدرب والإداري، للحصول على سلفة شخصية بعشرة دنانير أو عشرين دينارا، ليتمكنوا من تعبئة السيارة بالبنزين، وبالتالي التمكن من حضور التدريب، بعد أن حجبت عنهم الرواتب لأشهر طويلة.

هذا النادي يشهد حاليا مشاركة حوالي 12 لاعبا في التدريبات، بسبب رفض البقية الحضور، احتجاجا على تأخر المستحقات الشهرية.

مصدر في ناد محترف، كشف عن الكثير من السلبيات والكوارث التي لا يمكن الحديث عنها، عبر وسائل الإعلام، واصفا الاحتراف في الأردن بالكارثي. -(أخبار النجوم)