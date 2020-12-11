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أحداث مؤثرة فى عام 2020 (صور)

منذ 4 ساعات

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الغد – أيام معدودات وتنقضى أحداث عام 2020 ، بما حملته من رحمة وتسامح وأمل لغد أفضل وكان للصورة الصحفية أهميتها فى توثيق الحدث ا بعمق بصرياً ودلالياً؛ لأنها باتت من أهم وسائل التوثيق، وجذب الانتباه، كما أنها تقوم بتقديم معانٍ ودلالات إضافية لها، فالصورة الصحفية  تُعادل ألف كلمة، فهي نص بصري متكامل الشكل والمضمون، سهل الأخذ والتناول والتداول، عميق التأثير والفعل في عقل وقلب القارئ حسبما نشر الموقع الأمريكى usnews صورا لأحداث العام.

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طبيب يحتضمن مريض فى ظل جائحة كورونا
صور عام 2020 (1)
أثيوبيون يؤدون الصلاة في كنيسة بالقرب من مخيم أم ركوبة للاجئين
صور عام 2020 (2)
 لتكريم  مارادونا من بين أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ في كازا روسادا
صور عام 2020 (3)
صياد يلقى شبكته في مياه بحيرة دال فى الهند
صور عام 2020 (4)
رغم برودة الجو مزارع كشميرى يستخرج نبات اللوتس من بحيرة أنش
صور عام 2020 (5)
كولمبيون يجلسون في طائرة عسكرية مع أمتعتهم بعد إجلائهم بعد ضرب إعصار إيوتا
صور عام 2020 (7)
منظر لبركان ستراتوفولكانو  خلال انفجاره فى كامتشاتسكي
صور عام 2020 (8)
 الثلج يغطى سور الصين العظيم
صور عام 2020 (9)
 فحص طبي لنمر فى حديقة حيوان بسيدنى
صور عام 2020 (10)
يصطف السكان المتضررون فى الفلبين من إعصار فامكو لتلقي مواد الإغاثة
صور عام 2020 (11)
الإعلان عن اكتشاف 100 تابوتا قديم بداخلهما مومياوات وتماثيل مذهبة
صور عام 2020 (12)
 المنك المعدوم فى الدنمارك بموجب قرار حكومى

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