أحداث مؤثرة فى عام 2020 (صور)

الغد – أيام معدودات وتنقضى أحداث عام 2020 ، بما حملته من رحمة وتسامح وأمل لغد أفضل وكان للصورة الصحفية أهميتها فى توثيق الحدث ا بعمق بصرياً ودلالياً؛ لأنها باتت من أهم وسائل التوثيق، وجذب الانتباه، كما أنها تقوم بتقديم معانٍ ودلالات إضافية لها، فالصورة الصحفية تُعادل ألف كلمة، فهي نص بصري متكامل الشكل والمضمون، سهل الأخذ والتناول والتداول، عميق التأثير والفعل في عقل وقلب القارئ حسبما نشر الموقع الأمريكى usnews صورا لأحداث العام.

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