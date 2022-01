أحدث ابتكارات “إل جي” تحصد مجموعة واسعة من التكريمات في معرض CES 2022

كانون الثاني 2021– حصدت شركة “إل جي الكترونيكس”، مجموعة كبيرة من جوائز CES® لعام 2022 عبر فئات الأجهزة المنزلية والترفيه المنزلي وحلول الأعمال. في المحصلة، حصلت “إل جي” على نحو 150 جائزة وتقديراً من مختلف المنشورات التي تغطي أول حدث CES فعلي / افتراضي مختلط على الإطلاق.

من بين أفضل الجوائز التي تم الحصول عليها كانت 24 جائزة CES للابتكار وجوائز خيار المحرر في CES 2022 من قسم مراجعات المنتجات الاستهلاكية في USA TODAY/Reviewed. تم الاعتراف بشركة “إل جي” باعتبارها العلامة التجارية الأكثر حصولاً على الجوائز من قبل USA TODAY/Reviewed من خلال تلفزيون OLED سلسلة C2 من “إل جي” وPuriCare ™ AeroTower وDualUp Monitor وS95QR Soundbar وFX Washer and Dryer التي حصلت على الاعتراف بناءً على أربعة معايير رئيسية: الابتكار، التكنولوجيا، التصميم والقيمة.

كشركة رائدة ومتصدرة عالمياً في مجال تقنية OLED، ليس من المستغرب أن تستمر أحدث مجموعة من تلفزيونات OLED من “إل جي” في هيمنتها على CES كواحدة من أكثر أجهزة التلفزيون الحائزة على جوائز في CES مرة أخرى هذا العام. وحازت أجهزة تلفزيون LG OLED على جوائز وتكريم من الدرجة الأولى لجودة الصورة والأداء وأحجام الشاشة الجديدة. أما تلفزيون C2 OLED الجديد مقاس 42 بوصة من “إل جي” وتلفزيون G2 OLED مقاس 97 بوصة، اللذان يتميزان بتقنية OLED evo من “إل جي”، فكانا من بين طرازات التلفزيون المعترف بها للغاية والتي حصدت تكريماً من المنشورات الرائدة في الصناعة مثل Business Insider وMashable وGear Patrol. وعرضت The Verge أيضاً تلفزيون LG C2 OLED مقاس 42 بوصة في جوائز Best of CES 2022، مشيرةً إلى أنه أحد الإعلانات المفضلة لدى الموظفين.

حاز جهاز PuriCare AeroTower من “إل جي” على أوسمة من أفضل المنشورات مثل Best Products وTom’s Guide وBusiness Insider، وتم الاعتراف به على نطاق واسع لكونه واحداً من أكثر المنتجات إثارة في معرض CES 2022 نيابة عن عروض الأجهزة المنزلية. كما تم الاعتراف أيضاً بزوج الغسالة والمجفف من إل جي – أحدث حلول الغسيل التي تتميز بمحرك مباشر للذكاء الاصطناعي المحسن من إل جي (AI DD ™) – من قبل منشورات رائدة في مجال نمط الحياة مثل Good Housekeeping وVeranda.