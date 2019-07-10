أحدث صيحات الموضة

اليوسفي لإطلالة صيفية مشرقة

برلين – يتربع اليوسفي “Tangerine” على عرش ألوان الموضة النسائية في صيف 2019 ليمنح المرأة إطلالة مشرقة تشع حيوية وتوهجا.

وأوضح خبير الموضة الألماني أندرياس روزه أن اليوسفي هو إحدى درجات البرتقالي القوية، التي تتمتع بالجاذبية والسحر، مشيرا إلى أن يجعل البشرة تبدو مفعمة بالصحة والطاقة من ناحية، كما أنه يشيع أجواء العطلات الشاطئية؛ لذا فهو يغازل في المقام الأول البشرة ذات اللون البرونزي الساحر.

وأضاف روزه أن اليوسفي يزين هذا الموسم التنورة والفستان والتوب والبنطال، مشيرا إلى أن يتناغم بصفة خاصة مع درجات البني والكريمي، بالإضافة إلى الأسود والأبيض، كما أنه يبدو في قمة الأناقة والجاذبية مع الإطلالة الكاملة.

جمبسوت الصيف.. قصير بمظهر السفاري

يطل الجمبسوت (الأفرول) في صيف 2019 بقصّة قصيرة وبمظهر السفاري؛ حيث تألقت به عارضات أزياء الماركات العالمية مثل River Island وTibi و Weekday وH & M وOnly و Other Stories.

وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية زيلكه جيرلوف أن الجمبسوت القصير بمظهر السفاري يكتسي غالبا باللون البيج أو الكاكي، مشيرة إلى أنه يمتاز بطابع عملي للغاية بفضل الجيوب الكثيرة.

وأضافت جيرلوف أنه يمكن تأكيد الطابع العملي للجمبسوت القصير ذي مظهر السفاري

من خلال تنسيقه مع حذاء رياضي

يكتسي باللون الأبيض.

القميص النسائي يتألق بمظهر البيجاما

يتألق القميص النسائي في صيف 2019 بمظهر البيجاما ليمنح المرأة خلال أنشطة حياتها اليومية المختلفة إحساسا بالراحة كما لو كانت في المنزل.

وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية ريتشي كاركوفسكي أن القميص المزدان بمظهر البيجاما يتجمل أيضا بنقوش الزهور الحالمة ليبوح برقة المرأة وأنوثتها.

وأضافت كاركوفسكي أن القميص المزدان بمظهر البيجاما يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال بتنسيقه مع شورت جينز وشبشب.

كما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل بتنسيق القميص مع سروال فخم من الحرير وحذاء ذي كعب عال متوسط الارتفاع.

وأشارت كاركوفسكي إلى أن مَن ترغب في إطلالة أكثر جرأة وجاذبية يمكنها ارتداء جمبسوت (أفرول) يتألق بمظهر البيجاما. -(د ب أ)