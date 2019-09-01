أحدث هاتف ذكي في الأردن Infinix

منذ ازدهار مجال الهواتف الذكية حيث اصبحت أداة قوية لتقديم انفسنا للعالم و مع كل تطور يحدث فى هذا المجال فإننا تدريجيا نتعلم كيف نستفيد من هواتفنا الذكية فى التعبير عن انفسنا. ولكن التحدى الحقيقى هو ايجاد الهاتف الذكى الذى يستطيع تقديم الشخص والتعبير عن نفسة بشكل و واقعى من خلال الصور.

انفينكس هى ماركة استمرت فى تقديم احدث التكينولوجيا لمستخدميها وهى الآن تقدم كاميرا السيلفى ذات الدقة العالية والمبهرة لتساعد المستخدمين على التعبير عن نفسهم بأفضل شكل عن طريق السيلفى فى هاتف انفينكس S4 الجديد.

انفينكس S4 يتم تقديمة كطفرة بفضل الكاميرا الامامية ذات ال32 ميجا بيكسل كدقة عالية جدا مع استخدام الذكاء الاصطناعى لإخراج صور اكثر واقعية و جمالاً. كاميرا S4 الامامية تمثل ظهور واضح للهاتف عن باقى الهواتف فى فئتة السعرية و ذلك لتقديمة كاميرا سيلفى من اقوى ما يوجد فى السوق بالاضافة الى القيمة السعرية للهاتف مقارنة بمواصفاتة.

يأتى هاتف انفينكس S4 بشاشة بحجم 6.2 بوصة بنظام نوتش الدمعة الذى يعطى اكبر مساحة استخدام للشاشة، كاميرا خلفية ثلاثية للصور البورترية واقعية، معالج ثمامى النواة، بطارية ضخمة بسعة 4000 مللى امبير مع واجهة المستخدم XOS الاصدار الخامس لسرعة وسلاسة فى الاستخدام.

انفينكس S4 يتميز بذاكرة ذات سعة 64 جيجا حيث تجعل من الهاتف اختيار مثالى لمن يهتم بتخزين كل ما يحب على الهاتف بدون التضحية بأى ملفات و سرعة الوصول لما يحب على هاتفة فى اى لحظة.

كما يتمتع الهاتف بذاكرة عشوائية RAM ذات سعة 6 جيجا بايت و التى تجعل ال S4 هاتف فريد فى فئتة السعرية. ال6 جيجا رام فى هاتف S4 تجعل مستخدمة قادراً على التمتع بأحدث التطبيقات والألعاب الجديدة فى وقت واحد دون الحاجة لإغلاق بعض التطبيقات لتشغيل البعض.

تم تقديم هاتف S4 للمنافسة بقوة فى فئة الهواتف المتوسطة ، وبفضل مواصفاتة فأنة بالفعل يحتل مكانته الصحيحة بين أفضل الهواتف الذكية المذهلة هذا العام. لقد حققت Infinix أداءً مبهرا في الماضي في فئة الهواتف الاقتصادية من خلال سلسلة هواتف SMART و HOT series. و سلسلة S تفرعت من سلسلة HOT للتركيز على قوة و دقة الكاميرا السيلفى. يتمحور التركيز الاساسى فى S4 حول إعطاء صور سيلفى عالية الدقة وذلك هو اهم ما يبحث عنة المستخدمين فى اغلب الهواتف حيث تتحول صورة الشخص الى صورة نجم ساطع بفضل قوة كاميرا السيلفى. عندما يتم التقاط صورة شخصية على S4.

تخيل ان صور السيلفي تخرج بشكل اكثر واقعية يمكن التقاطها بكاميرا سيلفي بدقة 32MP و البيكسل بحجم 1.6um وفتحة عدسة بحجم F2.0 و ذلك لتتميز الكاميرا بقدرة أعلى بكثير على امتصاص الضوء ، مما ينتج عنه صور شخصية مثالية.

يوفر مستشعر Samsung S5KGD1 المتوفر فى الكاميرا الخلفية الاساسية و العدسة الضوئية 5P أفضل نسب تباين ودقة عالية للصور. الكاميرا الخلفية الثلاثية 13MP + 8MP + 2MP تعطى مميزات إضافية حيث تسمح العدسة الثالثة بالتقاط صور بزوايا أوسع بدرجة 120 حيث تكون اوسع بكثير مما هو ممكن عادة باستخدام كاميرا مزدوجة عادية.

و البطارية فى هاتف S4 هى عنصر اخر من عناصر الانبهار حيث انها ذات سعة ضخمة 4000 مللى امبير و ذلك لخدمة اداء الهاتف القوى و الذكاء الاصتناعى المشتخدم فى كلا من نظام التشغيل و كيفية استخدام الاجزاء الاساسية مثل الكاميرا.

تلتزم Infinix دائما بدمج الموضة المعاصرة والتكنولوجيا بشكل مستمر لتجربة طريقة حياة اذكي لأولئك الذين لا يخشون أبدًا التعبير عن أنفسهم أو أفكارهم. أن تكون جريئًا وأنيقًا يحتاج إلى هاتف ذكي يتفهم طبيعة مالكه ولا يخيبة أبدًا