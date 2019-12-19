أحد أهم أسلافنا: آخر سلالة من الإنسان المنتصب انقرضت قبل 110 آلاف سنة

باريس – أفادت دراسة نشرت الأربعاء في مجلة “نيتشر” بأن الإنسان المنتصب انقرض قبل حوالى 110 آلاف عام في جزيرة جاوا الإندونيسية.

وقالت كيرا ويستاواي من جامعة ماكاري في استراليا والمؤلفة المشاركة في الدراسة لوكالة فرانس برس “حددنا للمرة الأولى بشكل مقنع الوقت المحدد لانقراض الإنسان المنتصب، أحد أهم أسلافنا”.

واكتشفت بقايا متحجرة من الإنسان المنتصب و12 جزءا من الجمجمة وعظمتي ساقين، في ثلاثينات القرن الماضي في موقع نغاندونغ على ضفاف نهر سولو في جزيرة جاوا الإندونيسية، لكن لم يتم تأريخها بدقة.

ويعتقد أن الإنسان المنتصب عاش لمدة 1,5 مليون سنة، وهو كان ابن عم الإنسان الحالي الذي هاجر من إفريقيا قبل 1,8 مليون سنة.

ومن خلال دمج تقنيات تأريخ مختلفة، تمكن الباحثون من إثبات أن العظام تعود إلى فترة تراوح بين 117 ألف و108 عام.

ويتيح هذا الاكتشاف للباحثين معرفة أسباب انقراض الإنسان المنتصب، فحقيقة أن هذه التواريخ تتزامن مع بداية العصر الجليدي “توفر أول دليل محتمل”.

من ناحية أخرى، هو يسحب كل المسؤولية عن إنسان هومو العاقل في انقراض الإنسان المنتصب وتدل على أنه وصل إلى هذه المنطقة بعد انقراضه وأوضحت كيرا “هذه النتائج تظهر بوضوح أن التأكيدات السابقة (…) التي تفيد بأن الإنسان المنتصب والعاقل تقاطعا في هذه المنطقة، خاطئة”. -(أ ف ب)