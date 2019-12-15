أحصائيات عن الأندية التي تأهلت الى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا

باريس – في ما يأتي أرقام ومعطيات عن الأندية التي تأهلت الى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، والذي تسحب قرعته الإثنين في مقر الاتحاد القاري (ويفا) في مدينة نيون السويسرية:

تصنيف ويفا: 8

دور المجموعات: فاز أربع مرات وتعادل مرة وخسر مرة

الهداف: المصري محمد صلاح (4)

الموسم الماضي: أحرز اللقب

تاريخه في المسابقة: توج بطلا ست مرات أعوام 1977، 1978، 1981، 1984، 2005 و2019

تصنيف ويفا: 1

دور المجموعات: فاز ثلاث مرات وتعادل مرتين وخسر مرة

الهداف: البرازيلي رودريغو والفرنسي كريم بنزيمة (4)

الموسم الماضي: ثمن النهائي

تاريخه في المسابقة: توج بطلا 13 مرة (رقم قياسي) أعوام 1956، 1957، 1958، 1959، 1960، 1966، 1998، 2000، 2002، 2014، 2016، 2017، 2018.

تصنيف ويفا: 2

دور المجموعات: فاز أربع مرات وتعادل مرتين

الهداف: الأوروغوياني لويس سواريز (3)

الموسم الماضي: نصف النهائي

تاريخه في المسابقة: توج بطلا خمس مرات أعوام 1992، 2006، 2009، 2011، 2015

تصنيف ويفا: 3

دور المجموعات: فاز في ست مباريات من ست

الهداف: البولندي روبرت ليفاندوفسكي (10)

الموسم الماضي: ثمن النهائي

تاريخه في المسابقة: توج بطلا خمس مرات أعوام 1974، 1975، 1976، 2001، 2013

تصنيف ويفا: 4

دور المجموعات: فاز ثلاث مرات وتعادل مرة وخسر مرتين

الهداف: ألفارو موراتا والبرتغالي جواو فيليكس (2)

الموسم الماضي: ثمن النهائي

تاريخه في المسابقة: أفضل نتيجة حلوله وصيفا ثلاث مرات أعوام 1974، 2014 و2016

تصنيف ويفا: 5

دور المجموعات: فاز خمس مرات وتعادل مرة

الهداف: الأرجنتيني باولو ديبالا (3)

الموسم الماضي: ربع النهائي

تاريخه في المسابقة: توج بطلا مرتين عامي 1985 و1996

تصنيف ويفا: 6

دور المجموعات: فا أربع مرات وتعادل مرتين

الهداف: رحيم سترلينغ (5)

الموسم الماضي: ربع النهائي

تاريخه في المسابقة: أفضل نتيجة بلوغ نصف النهائي في 2016

تصنيف ويفا: 7

دور المجموعات: فاز خمس مرات وتعادل مرة

الهداف: كيليان مبابي والأرجنتيني ماورو إيكاردي (5)

الموسم الماضي: ثمن النهائي

تاريخه في المسابقة: أفضل نتيجة بلوغ نصف النهائي عام 1995.

تصنيف ويفا: 12

دور المجموعات: فاز ثلاث مرات وتعادل مرة وخسر مرتين

الهداف: هاري كاين (6)

الموسم الماضي: حل وصيفا

تاريخه في المسابقة: أفضل نتيجة الحلول وصيفا عام 2019

تصنيف ويفا: 13

دور المجموعات: فاز ثلاث مرات وتعادل مرتين وخسر مرة

الهداف: تامي أبراهام، الإسباني سيزار أسبيليكويتا والإيطالي جورجينيو (2)

الموسم الماضي: بطل مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”

تاريخه في المسابقة: توج بطلا عام 2012

تصنيف ويفا: 14

دور المجموعات: فاز ثلاث مرات وتعادل مرة وخسر مرتين

الهداف: المغربي أشرف حكيمي (4)

الموسم الماضي: ثمن النهائي

تاريخه في المسابقة: توج بطلا عام 1997

تصنيف ويفا: 15

دور المجموعات: فاز ثلاث مرات وتعادل ثلاث مرات

الهداف: البلجيكي درايس مرتنز (5)

الموسم الماضي: خرج من دور المجموعات وبلغ ربع نهائي “يوروبا ليغ”

تاريخه في المسابقة: أفضل نتيجة بلوغ ثمن النهائي في 2012 و2017

تصنيف ويفا: 17

دور المجموعات: فاز مرتين وتعادل مرتين وخسر مرتين

الهداف: الهولندي ممفيس ديباي (5)

الموسم الماضي: ثمن النهائي

تاريخه في المسابقة: أفضل نتيجة بلوغ نصف النهائي في 2010

تصنيف ويفا: 25

دور المجموعات: فاز ثلاث مرات وتعادل مرتين وخسر مرة

الهداف: رودريغو (2)

الموسم الماضي: خرج من دور المجموعات وبلغ الدور نصف النهائي في “يوروبا ليغ”

تاريخه في المسابقة: أفضل نتيجة حلوله وصيفا عامي 2000 و2001

تصنيف ويفا: 37

دور المجموعات: فاز ثلاث مرات وتعادل مرتين وخسر مرة

الهداف: تيمو فيرنر والنمسوي مارسيل سابتسير والسويدي إميل فورسبرغ (2)

الموسم الماضي: خرج من دور المجموعات في “يوروبا ليغ”

تاريخه في المسابقة: لم يتوج باللقب، وأفضل نتيجة له هي بلوغه ثمن النهائي هذا الموسم

تصنيف ويفا: 56

دور المجموعات: فاز مرتين وتعادل مرة وخسر ثلاث مرات

الهداف: الكرواتي ماريو باساليتش (2)

الموسم الماضي: الأدوار التمهيدية لمسابقة “يوروبا ليغ”

تاريخه في المسابقة: يشارك في ثمن النهائي للمرة الأولى – (أ ف ب)