أحكام نظام الخدمة المدنية تسري على الكشف التنافسي للعام الحالي

عمان- الغد- قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر: إن الديوان اتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ احكام نظام الخدمة المدنية الجديد رقم 9 لسنة 2020 المرتبطة بقضايا التوظيف والاختيار والتعيين في الوظائف العامة وخصوصا ما يتعلق بالكشف التنافسي لعام 2020.

واضاف الناصر اليوم الاحد، انه سيتم اعتماد الكشف لغايات تعبئة الشواغر الحكومية للعام الحالي، مشيراً إلى ان الديوان ولغايات تحقيق الشفافية والعدالة واتاحة الفرصة للمتقدمين بطلبات توظيف الاطلاع على بياناتهم وتقديم الاعتراضات والملاحظات وارسالها مباشرة خلال فترة عرض الكشف التجريبي اعتبارا من اليوم وحتى نهاية يوم 20 شباط 2020.

وبين أنه تم تشكيل لجنة مختصة لدراسة هذه الملاحظات وعكسها على الكشف التنافسي الاساسي لاحقا، والمتوقع ان يصدر قبل نهاية شهر شباط الجاري سندا لإحكام المادة 8 من تعليمات الاختيار والتعيين السارية المفعول، حيث انه واعتبارا من نشر الكشف الاساسي لا يجوز تعديل بيانات الطلب، مضيفاً ان بإمكان المواطنين الحصول على خدمات الكشف التجريبي من خلال الموقع الإلكتروني للديوان www.csb.gov.jo ومركز الاتصال الوطني على الرقم 5008080 .

وحول تحديد مكان اقامة المتقدمين بطلبات توظيف، أكد الناصر ان الديوان وحرصا منه على حقوق المتقدمين ونزاهة الاجراءات، يعتمد قاعدة بيانات دائرة الاحوال المدنية والجوازات وفقا لإحكام المادة 4 من تعليمات الاختيار والتعيين في الوظائف الحكومية سارية المفعول، وسيقوم ضمن استعداده لإصدار الكشف التنافسي لعام 2020 بارسال رسائل (SMS) للمتقدمين الذين تم تغيير مكان اقامتهم حسب بياناتهم في الاحوال المدنية مباشرة من خلال الرابط الإلكتروني بين الديوان ودائرة الاحوال المدنية، وذلك لغايات تزويد الديوان إلكترونياً بصورة عن بطاقة هوية الاحوال الشخصية وفقا لمكان الاقامة الجديد من خلال الرابط الإلكتروني المرفق بالرسالة النصية.

وبين انه في حال تغيير مكان الإقامة فإن التعليمات تنص على ايقاف اسم المتقدم من كشوفات مكان اقامته السابقة، ولا يضاف إلى كشوفات مكان اقامته الجديدة المعمول بها وكشوفات العام الذي يليه منعا للتجاوزات، ويستثنى من ذلك حالة الزواج حيث يتم ادراج اسم الزوجة على الكشف التنافسي الاساسي اللاحق للكشف التنافسي الذي تم نقل الاقامة خلاله.

وحول رفد الجهاز الحكومي بالكفاءات الشابة، قال الناصر: إن الديوان قام بتنفيذ إحكام المادة 44 من نظام الخدمة المدنية المعمول به بإلغاء طلبات من بلغت اعمارهم 48 عاما فأكثر، لغايات رفع سوية الاداء الحكومي واختيار أفضل الكفاءات، ولتوحيد القاعدة العامة التي تحكم سن الترشح للوظائف الحكومية على النحو المعمول به منذ مدة طويلة في الترشيح لوزارة التربية والتعليم والمحدد بـــ 48 عاما.

وسيقوم ديوان الخدمة المدنية بإطلاق الكشف التنافسي الاساسي للعام الحالي خلال مؤتمر صحفي يعقده رئيس الديوان بحضور مندوبي وسائل الإعلام قبل نهاية الشهر الجاري، وسيتناول فيه الجوانب المرتبطة بالخصائص العامة والتفصيلية للكشف التنافسي لعام 2020، إضافة للكشف الخاص بالحالات الإنسانية.