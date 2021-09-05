أحلام خريجي الصحافة بتدريس التربية الإعلامية تتهاوى سريعا

زبيدة عواد

عمان- يطالب خريجو الصحافة والإعلام بما أسموه “حقهم” في تدريس مادة التربية الإعلامية، ويرون في إسناد هذه المادة إلى معلمين بعد دورات قصيرة ومثكفة، تجاهلا لهم ونكوصا حكوميا عن وعد سابق بإدماجهم في هذا المساق.

وشهدت منصات التواصل الإجتماعي أخيرا تفاعلا كبيرا مع وسم #خريجو_الإعلام_أحق_بالتربية_الإعلامية، وذلك ضمن الحملة التي أطلقها خريجو كليات الإعلام، مطالبين بحقهم بمشروع التربية الإعلامية، وكردٍ على قرار الحكومة الصادر بتاريخ 29-07-2021 الذي ينص على ( أن الحكومة تعمل بالتشارك مع معهد الإعلام الأردني على تدريب المعلمين وأعضاء هيئات التدريس في الجامعات على المناهج التعلقة بالتربية الإعلامية)، لكن في الأيام اللاحقة من صدور القرار طرأ تغيير عليه فلم يعد منهاجا منفصلا بل مشروع سيتم إدراجه ضمن مبحث التربية الوطنية، تغيير عده البعض غير مقبول وغير مبرر. فهل سيبقى هذا التغيير قائمًا؟ ولمن ستكون الأحقية بتدريس التربية الإعلامية؟ لإخراج جيل اوعى إعلاميًا.

قال خريج الصحافة، سامي القاضي، “شكل هذا القرار صدمة كبيرة لخريجي الإعلام فقد حصل غير الذي سمعناه وُوعدنا به قبل سنتين بأن تُدرس التربية الإعلامية من قبل خريجي الإعلام، وأن هذا القرار تم إدراجه على جدول التشكيلات الخاص بالتربية والتعليم بمعنى تعلقنا بأمل كاذب. التربية الإعلامية مادة جديدة وسيتم تدريسها لجيل كامل فصعب جدًا إعطاء هذا المشروع لغير أهل الإختصاص ولا توجد حجة منطقية لتدريب المعلمين كمرحلة أولية لهذا المشروع. نحن لسنا ضد الحكومة بل معها لهذا هدفنا سام ولا نريد سوى حقنا في التوظيف وهذا سبب إطلاقنا الحملة وأتمنى أن يُنصفَ حقنا”.

وقال خؤيج العلاقات العامة، ليث عبيدات، “إن قرار الحكومة فيه إجحاف لأنه بعد 4 سنوات تعب وجهد في تخصص الإعلام يقال عنا بكل سهولة غير مؤهلين لتدريس التربية الإعلامية، أما معلم بتخصص بعيد عن الإعلام كل البعد، يمكنه خلال ثلاثة أشهر التدريب ويكون مؤهلا لفهم الإعلام وإيصال المعلومة بشكل صحيح للطالب هذا أمر مستحيل. نحن وعدنا بالتربية الإعلامة لنمارس تخصصنا ونقدم ما تعلمنا للأجيال المقبلة بهذه الفرصة على الأقل كان الجهد الذي بذلناه لم يذهب سدى لكن يبدو أن الوعود مجرد كلام لهذا اطلقنا هاشتاغ وحملة “خريجو الإعلام أحق بالتربية الإعلامية” لاستعادة حقنا”.

وقالت خريجة صحافة، سارة القضاة، “بعيدًا عن أن التربية الإعلامية كانت ستحل مشاكل عديدة يعاني منها خريجو الإعلام وأهمها مشكلة البِطالة، إلا أن الأهم هو إيصال المفاهيم والمصطلحالت الإعلامية بطريقة صحيحة لأجيال المستقبل من هذا المنطلق انا لا أرى أن تدريب المعلمين تدريبًا مكثفا لفترة تعد قصيرة سيكون بكفاءة الطالب الذي درس التخصص وتعمق به وتكونت عنده الخبرة، بالتالي جودة المادة المقدمة للطلاب من المتدربين لن تكون مساوية لجودة المادة المقدمة من أصحاب التخصص. تخرج كليات الإعلام طلاب الكثير من ذوي الكفاءة وبعدم استخدام هذه الكفاءة نحن نفقد ثروة”.

وفي السياق ذاته، قال عضو نقابة الصحفيين الصحفي خالد القضاة، “بصفتي الشخصية وبصفتي عضو في المجلس تَبنّيتُ هذا الموضوع وكنا نعمل مع وزير الإعلام الأسبق جمانة غنيمات عليها ولو استمرت تلك الوزارة لفترة أطول لكانت هذه الماد تدرس الآن وكانت الفكرة أن هذه لمادة يجب أن تدرس مباشرة من قبل طلبة الإعلام كان هذا الكلام في عام 2017، لكن بسبب ظروف جائحة كورونا ثم تغير الوزارات أعيد هذا الملف إلى الوراء، فكنا أمام خيارين الأول أن نترك هذه المادة لحين استحداث قسم خاص بها في وزارة التربية والتعليم وكان هذا الخيار سيأخذ مدة طويلة من الزمن وسيبدأ ربطه بأولويات الوزارة ولمزاجية الإدارات العليا فيها، أما الثاني فهو أن نقوم بخطوة استباقية بمحاولة تثبيت هذه المادة ضمن المباحث الدراسية لوزارة التربية والتعليم وتوفير بيئة حاضنة لها لدى الوزارة والأهالي وحتى لدى وسائل الإعلام، بعد ذلك فتح باب التعيين أمام خريجي الإعلام بدرجة البكالوريوس لتدريسها بالمدارس أما خريجو الدراسات العليا في الإعلام فستكون لهم الفرصة حين دخول التربية الإعلامية كمتطلب جامعي فهم الأقدر والأكفأ لهذه المهمة فقمنا باعتماد هذا الخيار.

أضاف القضاة، نحن لم ندفع بخريجي الإعلام فقط للتدريس بل كنا نعمل على ثلاثة محاور، أن خريجي الإعلام هم الأقدر على قيادة العملية الإعلامية للمدارس سواء كان بالمؤتمرات والندوات أو كتابة أخبار عنها ونشرها وتزويد الصحفيين بها، هم الأقدر على ادارة شبكات التواصل الإجتماعي للمدارس ومديريات التربية، وأيضًا الإقدر على ادارة الإذاعة المدرسية وإخراجها عن إطارها التقليدي مما يساهم بإخراج قيادات مجتمع ولا يستطيع القيام بهذه المهمة إلا خريجو الإعلام.

وأشار إلى أن الجهد الذي بذل من جميع أطراف المشروع استطاع تثبيت هذه المادة والآن يجري العمل على إنضاجها بشكل مؤسسي لنصل للمرحلة المقبلة، وحتى هذه اللحظة كخطوة أولى في الاتجاه الصحيح سيبقى تدريسها من قبل المعلمين ، إلا أن النظام الذي ستسير به التربية الإعلامية وتفصيلاتها وآلية تقسيها في المدارس ما تزال مجهولة.

من جانبه، أعرب عضو لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة النيابية، النائب عمر العياصرة، عن وجود اهتمام بمشروع التربية الإعلامية على مستوى اللجنة و على المستوى الشخصي أيضًا وذلك منذ أن طرحتها وزيرة الإعلام السابقة جمانة غنيمات.

وقال العياصرة لقد صاحب هذا القرار بعض التخبطات والذي قد يكون تحت عنوان الرغبة في توفير الموارد المالية، فقد تبدلت فكرة المنهاج المنفصل لأن يصبح جزءًا من مبحث التربية الوطنية وأن يتم تدريسها من قبل المعلمين في المدارس لكن هل التوفير هذا قد يؤذي المشروع؟ انا بتقديري نعم.

وأعقب في كلامه قائلًا لخريجي الإعلام الحق في المطالبة بذلك لأن المشروع يندرج ضمن دائرة تقسيم العمل والإختصاص نحن نتحدث عن مادة إعلامية إذا من سيكون المختص بها والمضطلع على مصطلحاتها وقضى سنوات من عمره ليدرسها غير خريج كليات الإعلام، وأنا أؤكد بأنني مع أن تكون المادة منفصلة وأن يدرسها خريجو كليات الإعلام بالإضافة لأن يساهم في وضع المنهاج شخصيات إعلامية كبيرة كما في المناهج المدرسية الأخرى التي يضعها أصحاب الإختصاص.

وأوضح أن مشروع التربية الإعلامية كان سيساهم بخلق فرص عمل لخريجي الإعلام وبالتالي الحد من مشكلة البِطالة في هذا التخصص، لكن هذا المشروع ليس هدفه بالأساس خفض نسبة البِطالة بل أن ننشئ هذا الجيل على المفاهيم الإعلامية حتى نواجه فوضى مواقع التواصل الإجتماعي وفوضى المصطلحات، لهذا السبب تدريس التربية الإعلامية من قبل خريجي الإعلام بدل المعلمين سيكون ذا جودة أفضل وسيكون الفارق واضحًا بطبيعة الحال.

ما يزال خريجو الإعلام يطالبون بإنصافهم في تدريس التربية الإعلامية أمام قرار الحكومة الثابت بإدراجها ضمن مبحث التربية الوطنية، لكن يبقى السؤال هل يتحقق الهدف الأساس من هذا المشروع في ظل القرارات التي رآها الكثيرون لا تصب بمصلحته؟.