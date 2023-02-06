أحلام لخطيب نادين نجيم: حط هالجوهرة في عيونك وقلبك

باركت الفنانة الإماراتية أحلام للممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم على خطوبتها، موجهة رسالة لخطيبها ناريغ ناربيكيان.
وكتبت أحلام على صفحتها الخاصة عبر تويتر قائلة: “فررررررحت لكم حبايبي ربي يسعدكم ويبارك لكم ولو سمحت صهرنا حط هالجوهره في عيونك وقلبك بحبكم”.
نادين نجيم إلى القفص الذهبي (فيديو)
وبدورها ردت عليها نادين بالقول:”وأنا بحبك اكتر”.
فررررررحت لكم حبايبي 🎂👰🏻🤵🏻♂️💍 ربي يسعدكم ويبارك لكم ♥️♥️♥️♥️♥️ولو سمحت صهرنا حط هالجوهره في عيونك وقلبك بحبكم https://t.co/gdGSU3ZcPh
— A H L A M ~ ♥️ 2023 (@AhlamAlShamsi) February 5, 2023