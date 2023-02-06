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أحلام لخطيب نادين نجيم: حط هالجوهرة في عيونك وقلبك

12:09 م2023-02-06
نادين نجيم وأحلام
نادين نجيم وأحلام

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باركت الفنانة الإماراتية أحلام للممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم على خطوبتها، موجهة رسالة لخطيبها ناريغ ناربيكيان.

وكتبت أحلام على صفحتها الخاصة عبر تويتر قائلة: “فررررررحت لكم حبايبي ربي يسعدكم ويبارك لكم ولو سمحت صهرنا حط هالجوهره في عيونك وقلبك بحبكم”.

نادين نجيم إلى القفص الذهبي (فيديو)

وبدورها ردت عليها نادين بالقول:”وأنا بحبك اكتر”.

12:09 م2023-02-06
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