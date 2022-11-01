أحمد أبو السعود يتأهل إلى نهائي حصان المقابض في بطولة العالم

عمان – الغد – نجح لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، فجر اليوم الثلاثاء، في حسم تأهله إلى نهائي جهاز حصان المقابض في بطولة العالم للجمباز والتي تستضيفها مدينة ليفربول البريطانية بمشاركة أكثر من ٤٠٠ لاعب ولاعبة يمثلون ٧٤ دولة حول العالم

وتمكن “أبو السعود” من حجز مقعده إلى النهائي والذي سيضم ٨ لاعبين متأهلين وسيقام يوم السبت المقبل.

وحل أحمد أبو السعود في المركز الثامن من بين ١٤٢ لاعب خاض منافسات جهاز حصان المقابض وذلك بعد أن حقق ما مجموع ١٤.٣٦٦ نقطة.

ويسعى أحمد أبو السعود إلى مواصلة تفوقه في النهائي وتحسين مستواه للوصول إلى إحدى المراكز الثلاث الأولى والصعود إلى منصة التتويج في بطولة العالم للمرة الأولى في تاريخ الأردن والدول العربية.