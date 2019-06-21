أحمد أبو السعود “يقبض” على ذهبية جمباز آسيا

عمان – الغد – لمع بريق “الذهب” على صدر لاعب المنتخب الوطني للجمباز أحمد أبو السعود، بعد أن إعتلى اليوم الجمعة، قمة مسابقة جهاز (حصان المقابض) ضمن فعاليات بطولة آسيا الثامنة للجمباز الفني، والتي تحتضنها مدينة أولان باتار في منغوليا خلال الفترة ما بين 19- 22 حزيران (يونيو) الحالي.

وسبق أن حقق اللاعب أبو السعود إنجازا لافتا قبل ثلاثة أسابيع، عندما سجل “درجة صعوبة” بإسمه في بطولة كأس العالم للتحدي للجمباز التي أقيمت في سلوفينيا، حيث من المنتظر أن تصادق لجنة الحكام في الاتحاد الدولي للجمباز على هذا الإنجاز خلال شهر آب (أغسطس) المقبل، وفق ما ذكرته أمين سر اتحاد الجمباز والناطق الاعلامي نهى حتر.

وكان اللاعب أبو السعود (المتخصص في هذا الجهاز الذي يعد أصعب الأجهزه الـ6 في رياضة الجمباز الفني للرجال)، قد تأهل إلى نهائي “حصان المقابض، بعد أن حل في المركز السادس من بين 51 لاعبا شاركوا في منافسات هذا الجهاز، فيما تأهل زميله اللاعب مجدي الحمود على جهاز (بساط الحركات) وحل في المركز الثامن من بين 61 لاعبا شاركوا على هذا الجهاز.

الأميرة رحمة تهنئ بالإنجاز

وفور اعلان النتيجة، أجرت سمو الأميرة رحمة بنت الحسن رئيسة اتحاد الجمباز، إتصالا هاتفيا مع اللاعب أبو السعود وأعضاء وفد المنتخب الوطني في منغوليا، حيث أعربت سموها خلال الاتصال عن فخرها واعتزازها وأسرة الاتحاد، بما حققه اللاعب أبو السعود من إنجاز، والذي يضاف لإنجازه المميز الذي حققه خلال الأيام الماضية في بطولة كأس العالم للتحدي في سلوفينيا.

وهنأت سموها كذلك لاعب المنتخب الوطني مجدي الحمود، بتأهله لنهائي بساط “الحركات الأرضية” وحصوله على المركز الثامن. وأشادت سموها بجهود المدرب الأرمني للمنتخب الوطني للجمباز جورجن، الذي كان له دور كبير في تمكين اللاعبين من تحقيق هذه الإنجازات.

إستقبال وتكريم

وكشفت نهى حتر، أن اتحاد الجمباز بصدد تنظيم إستقبال لائق للاعب أبو السعود وأعضاء وفد المنتخب الوطني، وسيتم تكريمه من قبل الاتحاد على هذه الإنجازات.

يذكر أن الحكم الدولي الاْردني منير صقر شارك في تحكيم مسابقة جهاز (الحركات الأرضية)، فيما يرأس وفد المنتخب الوطني الذي شارك في البطولة، امين صندوق الاتحاد المهندس صالح الغويري، والمدرب الأرمني لمنتخب الرجال جورجن.

وشارك في البطولة عدد كبير من نخبة من لاعبي القارة الصفراء الذين يمثلون دول: اليابان، كازاخستان، الصين، الصين تايبه، كوريا الجنوبية، كوريا الشمالية، إيران، ماليزيا، إندونيسيا، أوزباكستان، قطر، باكستان، الهند، فيتنام، الفلبين، سنغافورة، تايلند، منغوليا إضافة إلى الأردن.