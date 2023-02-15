أحمد أبو غزالة.. مؤسس مستشفى العبدلي يحصد جائزة ريادة الأعمال الدولية المرموقة من المجلس الأطلسي

حاز مؤسس ونائب رئيس هيئة مديري مستشفى العبدلي، السيد أحمد أبو غزالة، على أول جائزة لريادة الأعمال من مركز رفيق الحريري التابع للمجلس الأطلسي خلال حفل توزيع الجوائز المتميز والذي اقيم في مركز كينيدي في ولاية واشنطن الأمريكية، بحضور قادة سياسيين ورجال أعمال وقادة مجتمعين دوليين.

جاءت هذه الجائزة المرموقة تقديرًا لمساهمة السيد أبو غزالة في ريادة الأعمال في الأردن والمنطقة، وعلى وجه التحديد دوره في تأسيس وقيادة مستشفى العبدلي.

كُرّم خلال الحفل السيد أحمد إلى جانب ثلاث شخصيات قيادية مؤثرة أخرى من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك السير مجدي يعقوب الذي حصل على جائزة التأثير الاجتماعي، والسيدة فاطمة سعيد التي حصلت على جائزة التميز الفني. كما حظيت الراحلة زها حديد بتكريم خاص عن أعمالها المعمارية الرائدة.

وفي حديث للسيد احمد أبو غزالة خلال تسلّمه الجائزة: “يشرفني أن أحصل على هذه الجائزة التي أعتبرها شهادة تقدير لجهود فريقنا المبذولة لخدمة مرضانا بأفضل الوسائل. كما أشكر الدعم المستمر من ممولينا وشركائنا، أنا فخور وممتن لهذا التكريم الذي يعتبر أيضاً تكريماً للقطاع الصحي الأردني ولبلدنا العزيز وقيادتنا الحكيمة ومجتمعنا بأكمله”.

تتمثل مهمة مركز رفيق الحريري التابع للمجلس الأطلسي في فهم الاتجاهات والتيارات المؤثرة في الشؤون الدولية وتثقيف المجتمعات عبر الأطلسي حول التغييرات الجارية، وتقديم توصيات بشأن السياسات، ورعاية البرامج المؤثرة التي يمكن أن تساعد في إطلاق الإمكانات البشرية والاقتصادية للمنطقة.

ويذكر ان مستشفى العبدلي متعدد التخصصات الطبية بسعة 200 سرير، يهدف لتقديم أفضل رعاية تتمحور حول المرضى وتعزيز البحث والتعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يقدم المستشفى الرعاية الصحية في أكثر من 20 تخصصًا بدرجة عالية من الاختصاص الدقيق، وبأعلى معايير الجودة. كما قام مستشفى العبدلي بتطوير نظام سجلات طبية الكترونية خاص بالمستشفى (كيوب Kube) الذي لاقي نجاحاً واستحساناً من الأطباء والمرضى.