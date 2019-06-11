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أحمد أديب حمدان الفائز بجائزة الربع مليون دينار من بنك الأردن

منذ ساعتين
الفائز أحمد أديب حمدان مع بنك الأردن - (من المصدر)

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عمان– أجرى بنك الأردن، مؤخراً، السحب على الجائزة الشهرية الكبرى لحسابات التوفير وقيمتها ربع مليون دينار أردني؛ حيث كانت من نصيب أحمد أديب علي حمدان والمدخر بحساب توفير لدى فرع شارع فيصل/ الزرقاء.
وعبر الفائز عن سعادته وامتنانه لبنك الأردن على مستوى الخدمات والفرص التي يقدمها لعملائه، وشجع الجميع على المبادرة إلى فتح حسابات توفير لدى بنك الأردن.
ومن خلال هذه الجائزة، فإن بنك الأردن يسعى إلى تشجيع العملاء الحاليين لتغذية أرصدة حساباتهم لزيادة فرص الربح، وتشجيع العملاء الجدد على فتح حسابات توفير لدى أي فرع من فروع البنك ليتمكنوا من الدخول في السحوبات الخاصة بالجوائز اليومية والشهرية لحسابات توفير بنك الأردن.

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