أحمد الأحمد مدير عام مستشفى الاستقلال يحصل على درجة الماجستير في تخصص إدارة الخدمات الصحية

حصل السيد/ احمد الاحمد – مدير عام شركة البلاد للخدمات الطبية (مستشفى الاستقلال ) على درجة الماجستير في تخصص ادارة الخدمات الصحية من جامعة اليرموك . وتمحور تخصص ادارة الخدمات الصحية والذي اسس بشراكة بين جامعة اليرموك وجامعة دبلن /كلية الجراحين الايرلنديين حول تقديم الخدمات الصحية بافضل مستويات الجودة وسلامة المرضى والاستخدام الامثل للموارد من حيث اعادة توزيعها بالشكل الافضل ولمختلف مستويات الرعاية الصحية الوقائية والاولوية والثانوية والثالثية. كما ركز البرنامج هلى اهمية التخطيط السليم قصير وطويل الاجل لاستدامة الخدمات الصحية والاستجابة الفورية للازمات والكوارث والاوبئة بناءا على الدراسات العلمية والمعلومات الدقيقة للحفاظ على الحد الادنى من المخاطر ونسب الوفيات والاعاقات. ومن الجدير بالذكر ان الاحمد تولى ادارة شركة البلاد للخدمات الطبية / مستشفى الاستقلال منذ اربع اعوام وهو اكبر مستشفى خاص بالمملكة حيث ساهم في دفع عجلة التطوير والتميز ومواكبة المستشفى لافضل واحدث الطرق والتكنولوجيا الطبية والعلاجية ، قد بلغت سعة المستشفى 280 سراير وتوسعت خدماته لتشمل كافة خدمات الرعاية الصحية النفسية والجسدية وعزز فيه القدرة التوسعية والطبية بأحدث المواصفات وفتح الافاق والشراكات والتطور العلمي واعادة الثقة بالسياحة العلاجية وتم خلال ادارة الاحمد اعتماد مستشفى الاستقلال كمستشفى تعليمي لغايات التدريب و تعليم الأطباء من المجلس الطبي الاردني –وزارة الصحة وقد حصل مستشفى الإستقلال على العديد من الجوائز و الشهادات على المستويين المحلي والدولي. ويذكر ان للاحمد مشاركات عدة بمؤتمرات مع وزارة الصحة بدولة قطر وهيئة اسواق المال هناك حول دور الحوكمة بالقطاع الصحة وكذلك الحوكمة ودورها بادارة الازمات.