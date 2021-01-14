أحمد الخلايلة إماما للحضرة الهاشمية

عمان- صدرت الإرادة الملكية السامية، بتعيين فضيلة الدكتور أحمد عبدالحفيظ فلاح الخلايلة، إماما للحضرة الهاشمية في الديوان الملكي الهاشمي، بأدنى مربوط الفئة العليا من المجموعة الثانية، اعتبارا من تاريخ 2021/1/17 .

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة فضيلة الشيخ غالب سليم عبدالرحمن الربابعة، إمام الحضرة الهاشمية من منصبه، اعتبارا من تاريخ 2021/1/17 .

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