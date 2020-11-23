أحمد بشاري.. الرجل وراء الإبهار البصري في “ما وراء الطبيعة”

عمّان-الغد– بعد إطلاق مسلسل “ما وراء الطبيعة” على منصة نتفليكس، كان من بين العناصر المبهرة للجمهور منذ الوهلة الأولى، العناصر البصرية في المسلسل.

لاسيما تكوينات كل كادر والإضاءة وتوزيع العناصر داخل الصورة، وكان الاسم المرتبط بكل هذا هو مدير التصوير المصري أحمد بشاري، أو شيكو، كما يطلقون عليه في الوسط الفني.

“ما وراء الطبيعة” ينتمي إلى نوع غير معتاد في صناعة السينما والدراما المصرية والعربية، وبالرغم من ذلك، كان مستوى التصوير ودرجات الألوان على درجة كبيرة من الاحترافية، تساعد في إصقال الأجواء الغامضة للأحداث.

عن “ما وراء الطبيعة” ، يقول شيكو “هو واحد من أهم وأصعب الأعمال في مسيرتي، قبل أن أبدأ العمل الفعلي على المشروع، سافرت للخارج من أجل التدريب على كيفية تصوير هذا النوع من الأعمال.

والذي يتطلب مهارات خاصة في تصوير أشياء من المفترض أنها غير طبيعية أو غير موجودة أمام الكاميرا، كذلك كيفية إضاءة عناصر غير موجودة أمام الشاشة، وهذه كلها أشياء جديدة أقوم بها للمرة الأولى”.

أحمد بشاري (شيكو) هو أحد أصغر مديري التصوير في العالم العربي، تعاون مع أجيال متنوعة من مديري التصوير والمخرجين والنجوم في مصر، ووصلت أفلامه لمهرجانات السينما الدولية.

و”ما وراء الطبيعة” ليس التعاون الأول بين شيكو والمخرج عمرو سلامة، الاثنان تعاونا معاً في شيخ جاكسون، كذلك يعملان حالياً على فيلم بره المنهج الذي من المفترض إطلاقه في دور العرض قريباً.

“ما وراء الطبيعة” هو المسلسل المصري الأول الذي تنتجه منصة نتفلكس، وعن ذلك يضيف شيكو “أكثر ما استفدته في هذه التجربة هو إدراك أهمية التحضير الجيد.

فالعمل في إطار منصة عالمية يعطي أهمية بالغة للتحضير، الذي إن تم بشكل جيد، فهو يوفر عليها وقت ومجهود كبيرين أثناء التصوير، وهو ما حدث في ما وراء الطبيعة”.

و”ما وراء الطبيعة” مسلسل مأخوذ عن سلسلة الروايات للمؤلف الراحل أحمد خالد توفيق، وتدور أحداث المسلسل في ستينيات القرن الماضي.

وينتمي لنوعية الغموض والتشويق، ويحكي مغامرات الطبيب رفعت إسماعيل الذي يجد نفسه في عالم مليء بسلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة.

والمسلسل من بطولة أحمد أمين، رزان جمال وآية سماحة، ومن إنتاج: فيلم كلينك ودائرة ميم الإبداعية.

وبالإضافة إلى “ما وراء الطبيعة”، يعمل شيكو حالياً على فيلمي بره المنهج مع المخرج عمرو سلامة وقمر 14 مع هادي الباجوري.