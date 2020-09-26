أحمد داوود يشارك فى تحدى الطفولة بصورة نادرة من دولاب الذكريات

عمّان-الغد– شارك الفنان أحمد داوود فى تحدى صور الطفولة الذى اجتاح منصات السوشيال ميديا، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على تويتر صورة له من دولاب الذكريات خلال مرحلة الطفولة، معلقا عليها “زمان وأنا صغير كنت بحلم ابقى كبير”، وقد لاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين معجبيه ومتابعيه.

وكان من أخر أعمال الفنان أحمد داوود فيلم “122”، وتدور أحداثه فى إطار تشويقي حول قصة حب بين شاب (أحمد داوود) من الطبقة الشعبية وفتاة من الصم والبكم، تقودهما ظروف الحياة إلى عالم من العمليات المشبوهة.

لكنهما يتعرضان لحادث أليم ويتم نقلهما إلى المستشفى، ليواجها أسوأ كابوس في حياتهما، ويقضيان أوقاتاً مفزعة فى هذا المستشفى.

ويشارك فى بطولة الفيلم: طارق لطفي، وأمينة خليل، ومحمود حجازي، وأحمد الفيشاوى، ومحمد محمود، وتأليف صلاح الجهينى وإخراج العراقى ياسر الياسرى، نقلا عن موقع “اليوم السابع”.

وشارك الفنان أحمد داوود فى السباق الرمضانى لعام 2020 من خلال مسلسل “لعبة النسيان” الذى ينتمى لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى .

“ولعبة النسيان” سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، على قاسم، رجاء الجداوى، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان ويذكر أن دينا الشربينى شاركت فى رمضان الماضى بمسلسل “زى الشمس”.