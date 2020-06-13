أحمد عبد الكريم.. بلدوزر “اليد” والمتوج بأكثر الألقاب

بلال الغلاييني

عمان – تحفل مسيرة نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي بكرة اليد أحمد عبد الكريم، بمساهماته الكبيرة والواضحة في نيل المنتخب الوطني والأهلي سلسلة كبيرة من البطولات، وخصوصا فريقه الأهلي، الذي احتضن موهبة عبدالكريم منذ الصغر، من خلال الأجهزة الفنية القديرة التي رفعت من شأن هذا اللاعب حتى أصبح أحد أعمدة فريق الأهلي والمنتخب الوطني.

بداية أحمد عبد الكريم مع معشوقته كرة اليد، كانت من خلال فرق المدارس، وظهر بصورة ملفتة للإنتباه، حتى وقع تحت انظار مدربي النادي الأهلي، الذي سارعوا إلى ضمه في فرق الفئات العمرية في العام 1997، لتكون البداية الحقيقة والقوية لهذا اللاعب، الذي شق طريقه في مساهماته الواضحة في تحقيق فرق ناديه العديد من البطولات المختلفة الخاصة بالفئات العمرية، ليتقدم نحو الإنضمام إلى المنتخب الوطني للناشئين، ثم الالتحاق بمنتخب الشباب، قبل أن يصل إلى قمة ابداعاته بوصوله إلى تشكيلة المنتخب الوطني للرجال.

النجم عبد الكريم، ساهم مع فريق الأهلي في تحقيق 32 لقبا في البطولات المختلفة، سواء كانت مع فرق الفئات العمرية أو مع الفريق الأول، ولعل تواجده مع الفريق الأول في السنوات الماضية، جعل الأهلي يتربع على قمة البطولات المحلية (الدوري وكأس الأردن والدرع وكأس الكؤوس)، وساهم عبد الكريم في تحقيق المنتخب الوطني أيضا على العديد من الانجازات، كان أبرزها الفوز بلقب بطولة الحسن الدولية، والفوز بالمركز الثاني في بطولة رومانيا الدولية، والمركز الثالث (مكرر) في الدورة الرياضية العربية التي أقيمت في مصر، كما ساهم عبد الكريم ومن خلال مشاركته مع فريق السلط، بحصول الفريق على المركز الثاني لبطولة العين الدولية، كما شارك في الكثير من البطولات العربية والآسيوية، سواء مع المنتخب الوطني أو النادي الأهلي.

ونظرا للمستوى الفني المتقدم والمتطور الذي لازم “البلدوزر” عبد الكريم، في مشواره مع كرة اليد، فقد تلقى العديد من العروض الإحترافية، فشارك محترفا مع فريق قطر القطري، بيد أن ظروفه في العمل أوقفت مشاركاته الإحترافية مع أندية من العراق والسعودية وتركيا.

ويجيد عبد الكريم كرة اليد الشاطئية، وشارك مع المنتخب الوطني في العديد من الإستحقاقات، وهو حاليا يلعب ضمن صفوف منتخب قوات الدرك سواء للصالات أو الشاطئية.

وحاليا ما يزال النجم أحمد عبد الكريم قادرا على العطاء، وقد شارك مع فريق الأهلي في بطولات الموسم الماضي وظهر بصورة طيبة، مثلما إنتظم في العديد من الدورات التحكيمية، وتحصل على الدرجة الأولى، كما شارك في العديد من الدورات التدريبية المحلية والدولية.

bilal.alghaleeni@alghad.jo