“أحمد عرموش” يتوج سلسلة “ماكدونالدز” الأردن بافتتاح فرعها الـ35

عمان- افتتح “أحمد عرموش” رئيس هيئة المديرين لشركة عرموش للاستثمارات السياحية -المالكة والمشغلة لسلسلة مطاعم ماكدونالدز في الأردن- مؤخراً فرع ماكدونالدز الخامس والثلاثين في منطقه كورودور عبدون داخل محطة المناصير.

هذا وقد تم تصميم فرع “ماكدونالدز كورودور عبدون” بتجهيزات وخدمات هي الأحدث من نوعها تعزز دوره في تقديم تجربة استثنائية وجديدة كلياً لزبائنه وزواره مختلفة حتى عن الفروع الأخرى؛ حيث المزيج الذي يضفي الحيوية والتفاعلية والجمالية من خلال الطابع العصري الذي يلائم نمط الحياة العصري، واللمسات والخدمات المميزة التي تبث الراحة وترتقي برعاية الزبائن كخدمة الطلبات الذاتية والدفع الإلكتروني عبر أجهزة الخدمة المتطورة، وخدمة توصيل الوجبات للطاولات، وخدمة طلبات السيارة وغيرها. وقد جاء التصميم على هذا النحو تماشياً مع تطلعات شركة عرموش وماكدونالدز الأردن لإرضاء أذواق الزبائن على اختلافها بالاعتماد على مبدأ التجديد الذي يطال مختلف جوانب العمل.

وفي تعليقه، قال “أحمد عرموش” رئيس هيئة المديرين لشركة عرموش للاستثمارات السياحية: “فخورون بهذه الخطوة والإضافة الجديدة لمسيرة ماكدونالدز الأردن الحافلة في المملكة، والتي جاءت انطلاقاً من خططنا التوسعية واستراتيجيتنا المتعلقة بالنمو والانتشار والاقتراب من الزبائن على نحو أكبر من خلال الوصول إليهم في أماكن تواجدهم، كما أنها جاءت تجسيداً لالتزامنا التام والمتواصل بالمساهمة في تطوير قطاع المأكولات، ما يسهم بدوره في تطوير الاقتصاد والمجتمع الأردني من خلال مواصلة ضخ الاستثمارات في المزيد من الفروع، وتنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى، وتشغيل الأردنيين في الفروع بالتركيز على الشباب”.

يذكر أن ماكدونالدز الأردن قد طبق العديد من إجراءات السلامة المتبعة عالمياً ومحلياً حفاظاً على بيئة سليمة خالية من الأمراض وحرصاً على سلامة الموظفين والزبائن على حد سواء. ومن أهم الإجراءات التي اتخذتها ماكدونالدز الأردن؛ تنفيذ خطة تعقيم شاملة لكافة الفروع والمرافق، ووضع خطط آنية للموظفين تتضمن إرشادات وإجراءات صارمة، مثل ارتداء الكمامات والقفازات بشكل دائم ومنع التجمع أو الاقتراب أثناء العمل، ومضاعفة عدد عمليات التعقيم الدورية، بالإضافة إلى اعتماد آلية محكمة في تنفيذ عمليات التوصيل تشمل تعقيم معدات التوصيل والمركبات، بجانب نقاط التحميل والنزول لموظفي التوصيل، وتفعيل برنامج توعوي شامل للموظفين لإبقائهم على اطلاع دائم بكل المستجدات وطرق التعقيم والتعامل السليم مع الطلبات والزبائن.

وحفاظاً على المسافة الآمنة وعدم الاحتكاك مع الزبائن؛ سيقوم موظف التوصيل بالاتصال بكم لدى تركه الطلب على باب المنزل، ومن ثم تتم عملية تحصيل الفاتورة بنفس الطريقة.