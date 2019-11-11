أحمد هندي يتأهل إلى بارالمبيك طوكيو 2020

عمان – الغد – واصل البطل البارالمبي أحمد هندي تألقه في مسابقة دفع الكرة الحديدية لفئة F34 وأحرز إنجازاً جديداً من خلال مشاركته في بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية التي انطلقت في دبي يوم الخميس الماضي.

وحطم أحمد هندي رقمه السابق ونال ذهبية مسابقة دفع الكرة الحديدية مساء أمس الأحد بعد أن تمكن من رمي الكرة لمسافة 12.17م ليتأهل مباشرة إلى بارالمبيك طوكيو 2020، وذلك بعد منافسه شديدة مع أفضل 12 لاعب بالعالم في هذه الفئة.

وكان هندي توج يالميدالية الذهبية والرقم العالمي لهذه الفئة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية جاكرتا 2018، بعد ان استطاع رمي الكرة الحديدية وقتها إلى مسافة 12.7م.

وتوج أحمد هندي سابقاً بـ3 ميداليات ذهبية في بطولة الشارقة الدولية لعام 2018 وبميدالية فضية وبرونزيتين في النسخة الأولى لدورة غرب آسيا في خورفكان، وسيشارك أحمد هندي في مسابقة رمي الرمح مساء الثلاثاء المقبل.

وأشاد إبراهيم الحليق رئيس البعثة الأردنية بالإنجاز التاريخي للبطل البارالمبي أحمد الهندي، وعبر باسم البعثة الأردنية عن فرحه واعتزازه الوطني بهذا الإنجاز.

من جهتها، عبرت مها البرغوثي أمين عام اللجنة البارالمبية الأردنية عن سعادتها وفخرها بإنجاز أحمد هندي الجديد، مبينةً أن ما حققه من إنجاز لافت يؤكد ويعزز المكانة المرموقة لأبطال وبطلات رياضة المعوقين ويحفزهم لتحقيق إنجاز التأهل للمشاركة المنتظرة في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

ويترأس الوفد الأردني عضو مجلس إدارة اللجنة البارالميية الأردنية السيد إبراهيم الحليق المدير المالي للجنة، ويضم كلا من: داوود شحادة إدارياً، ومحمد الحراسيس مدربا، واللاعبون، أحمد هندي، عامر عبد العزيز، نبيل مقابلة، وعبدالله الشافعي.