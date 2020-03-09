أحمد وليد.. “جبل عضلات” أردني يلمع بالذهب في “أرنولد كلاسيك”

مصطفى بالو

عمان– إنجاز أردني فريد في رياضة بناء الأجسام واللياقة، خطه اللاعب أحمد وليد مطور (ابن 25 ربيعا)، بحروف ذهبية في أقوى بطولات العالم لمحترفي اللعبة، والتي تعرف بـ”Arnold Classic” البطولة السنوية لمحترفي بناء الأجسام، وتحمل اسم البطل السينمائي العالمي أرنولد شوارزنيجر، والتي أقيمت خلال الفترة ما بين 5-8 آذار (مارس) الحالي، في كولومبس-أوهايو بالولايات المتحدة الأميركية، ليكون أحمد وليد أول لاعب أردني يحقق الميدالية الذهبية، والمركز الأول عن فئة “البدي بلدنج” للوزن الخفيف في هذه البطولة العالمية.

أحمد، الشاب الأردني الذي أهدى إنجازه الكبير للوطن والقائد، كان يتحدث بلغة الفخر و”النشمي” عبر هاتف “الغد”، قائلا: “لم تسعني الفرحة وأنا أحمل علم الوطن عاليا، ليرفرف في سماء أوهايو الأميركية، واختلطت دموع الفرح بالإنجاز للوطن، والحزن لألم الغربة، ولكن ما واساني أنني تسلحت بدعاء والداي، وعزيمة الأردني “النشمي”، عندما تم إعلاني بطلا لفئة الوزن الخفيف -145 باوند بما يعادل 65.7 كغم، لفئة البدي بلدنج”.

وتابع أحمد: “تقدمت في التصفيات التمهيدية، وأنصفتني لجنة الحكام، بإعلان تأهلي الى الأدوار النهائية عن جدارة واستحقاق، لأقف بعنفوان الأردني بين أفضل 6 لاعبين عالميين، وقدمت عرضي الأخير على الملعب، وكانت نبضات قلبي تدق بسرعة وبحجم حب الوطن، ولحظة اعلان لجنة الحكام النتائج النهائية والمراكز من 6-1، ونتيجة تلو الأخرى وطال الانتظار ونفد صبري، الا أن السعادة غمرتني وتراقصت فخرا وفرحا، عندما نادوا باسمي الأول على وزني وفئتي، وركضت في صالة العرض متوشحا بالعلم الأردني وقبلت الأرض حمدا وشكرا لله الذي أكرمني بدعاء أهلي وكل من تابعني، وكافأني على اجتهادي”.

وعند سؤال أحمد وليد، ما سر تعلقك برياضة بناء الأجسام رغم مشاق تدريباتها، وأساليب تغذيتها وأجوائها القاسية، أجاب: “تعلقت باللعبة من 10 سنوات، وجذبتني قساوتها ومقارعة “الحديد”، وكلما تدرجت فيها أكثر، عشقتها أكثر، رغم وكما تعلم تحتاج الى تدريبات قاسية، وأسلوب غذائي خاص، وتكلفتها المالية الباهظة، وبصراحة ان والداي دائمي التشجيع لي، خاصة وأن اللعبة تحتاج الى الكثير من الصبر والعزيمة والإرادة، وشاركت في بطولات محلية وأحرزت المركز الأول فيها، وهذه المرة الثانية التي أحقق فيها الانجاز في بطولة أرنولد كلاسيك، وللعلم لم يأخذنا شغفي برياضة بناء الأجسام كثيرا عن دراستي، حيث تخرجت تخصص علم الحاسوب من جامعة البتراء، والآن أعمل في الولايات المتحدة في مجال تخصصي منذ 3 سنوات، وأحرص على التدريبات والاستعدادات للمنافسة في مختلف البطولات، وأرسم طريقا لمستقبلي في هذه اللعبة، وأحمل الكثير من الآمال التي أتمنى أن يوفقني الله في تحقيقها، وهمي دائما وأبدا الإنجاز للوطن في كافة المحافل التي أشارك فيها باسم الأردن”.

“من أرنولد كلاسيك”

تعتبر بطولة ارنولد كلاسيك، البطولة الثانية من حيث القوة بعد بطولة مستر أولمبيا، ويشارك فيها نخبة أبطال العالم، وترصد لها اللجنة المنظمة جوائز مالية كبيرة، وتشهد حضورا جماهيريا لافتا نظرا لقيمتها النوعية، ولقيمة اللاعبين العالميين المشاركين فيها، والتي نتوقف فيها عند الوزن المفتوح والتي سيطر على مراكزها الأولى للموسم الحالي 2020، كل من المركز الأول ويليام بوناك، وحصل على الجائزة المالية وقدرها 130 ألف دولار، والمركز الثاني ديكستر جاكسون، وحصل على الجائزة المالية وقدرها 75 ألف دولار، والمركز الثالث المصري ممدوح السبيعي المعرف بـ”بيج رامي”، وحصل على الجائزة المالية وقدرها 50 ألف دولار.