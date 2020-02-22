“أحنّ إليكِ، أحنّ إلي”.. فيلم يتناول علاقة ساكني عمّان بمدينتهم (فيديو+صور)

المخرج فارس رجوب خلال تصوير فيلمه “أحنّ إليكِ، أحنّ إلي”

إسراء الردايدة

عمَان– ينافس الفيلم الأردني “أحنّ إليكِ، أحنّ إلي” لمخرجه فارس رجوب في الدورة الأولى لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة في 12 آذار المقبل، إلى جانب 13 فيلما من السعودية، لبنان، عُمان، تونس، فرنسا، المغرب، مصر، الأردن.

وهو أول فيلم للمخرج رجوب الذي كتب السيناريو أيضا، صوره في عمّان وشارك به ممثلون أردنيون هم: نديم الريماوي، محمد نزار، ميساء عبد الهادي، خالد الطريفي، سميرة الأسير وهيفاء الآغاء.

ويتناول “أحنّ إليكِ، أحنّ إلي” العلاقة بين الأفراد وساكني مدينة عمَان، الصراع الداخلي الذي نعيشه بحثا عن الأفضل ورغبة بحياة مختلفة، بين الماضي والحاضر والعيش بهامشية على الواقع.

ويقول المخرج رجوب في تصريح خاص لـ “الغد”: صناعة محتوى عربي ليس بالأمر السهل خاصة ان يكون ذلك المحتوى موجها لجمهوره ولا يداعب الجمهور الغربي، اليوم نحن بحاجة لمحتوى يتحدث عنا ويخاطبنا، والأوجب ان نتعلم كيف نخاطب أنفسنا ونتحاور معها ومع من حولنا كيف نفهم بعضنا”.

وبحسب رجوب، فإنه يوظف اللغة السينمائية البصرية للحديث عن تلك الهواجس التي يشعر بها خاصة من خلال موضوعه الذي يسعى فيه الاكتشاف التوتر في المجتمع والوصول لكل النواقص التي لم تكتمل في الإجابات والأفكار.

كما ويحمل الفيلم يحمل جانبا شخصيا لمخرجه ممزوجا بهوية بصرية محلية من مدينة تجمع كل التناقضات فيها، وسط محاولة لخلق توازن بين الموضوع وبين المكان.

رجوب بيبن أنه لم يصنع فيلما لجمهور غربي، بل لجمهور محلي يخاطبه بلغة بصرية تكون أقرب إليه، “فالمحتوى إن ابتعد عن هويته وبيئته بات غريبا، الجمهور المحلي هو الأهم حاليا فيما أصنع، ومن خلاله نستطيع الوصول للعالم”.

وعن اختيار فيلمه في الدورة الأولى “للبحر الأحمر السينمائي”، عبر رجوب عن شعوره بالغبطة والحماس لكونه أول عرض عربي لفيلمه وسط مهرجان يحتل أهمية كبيرة وكل الأنظار تتجه إليه خاصة في ظل التحول الكبير في سيارسة الترفيه وصناعة السينما في السعودية.

والأفلام التي تنافس إلى جانب فيلم رجوب في مسابقة الأفلام القصيرة في “البحر الأحمر السينمائي”:هي: فيلم “ومتى أنام؟” إخراج حسام السيد وفيلم “بركات” إخراج مانون نمّور، وفيلم “غيوم” إخراج مزنة المسافر وتمثيل ندر الشحرى، حسن المعشنى، أمل بيت نويرة، شريف العمري، مسلم الشحرى.

كما تضم المسابقة فيلم “ارتداد” إخراج محمد الحمود وفيلم “موال تانى”، إخراج هشام فاضل وفيلم “لا يهم إن نفقت البهائم” إخراج صوفيا العلوى وفيلم «سكون» إخراج فرح شاعر، وفيلم “راجع” من إخراج شارلى كوكا وتمثيل سونديس بالحسن، سليم كشيوش، فارس الأندلسى و”من يحرقن الليل” إخراج سارة مسفر وتمثيل جانا قمري، هيا المرى.

ويشارك فى المسابقة 3 أفلام مصرية وهي “الحد الساعة خمسة” لمخرجه شريف البنداري، وفيلم “”الخد الآخر” إخراج ساندرا كنعان وفيلم “حنّة ورد” إخراج مراد مصطفى.