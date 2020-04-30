“أخذنا اللقاح”.. ميكروفون يلتقط حوارا في البيت الأبيض يشعل نظرية المؤامرة بشأن كورونا

دبي- أثار حوار بين صحفيين ألتقطه الميكروفون في غرفة المؤتمرات في البيت الأبيض، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مشعلا “نظرية المؤامرة” عن وجود “لقاح سري” ضد فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم “كوفيد-19”.

الحديث جرى بين كبير مراسلي فناة فوكس في البيت الأبيض، جون روبيرتس، ومصور صحيفة نيويورك تايمز، دوغ ميلز، قبل بدء الملخص الإعلامي اليومي، حيث قال الأخير في مقطع الفيديو المتداول: “إننا جميعا تلقينا اللقاح” في رد على روبيرتس الذي طلب منه “خلع” القناع الصحي، ويعود الحوار تاريخ 21 أبريل.

روبيرتس عقب على مقطع الفيديو المنتشر خلال الأيام الماضية، في تصريح أدلى به إلى وكالة أسوشيتد بريس وأعاد نشر التقرير على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وجاء فيه: “الحقيقة: قبل بدء المؤتمر الصحفي لفريق عمل البيت الأبيض لمواجهة فيروس كورونا، الاثنين، أطلع روبيرتس صديقه ميلز على دراسة جديدة من جامعة جنوب كاليفورنيا، ووفقا للدراسة فإن عدد إصابات فيروس كورونا في لوس انجلوس أكبر بكثير مما هو معلن..”

ما سبق كان مقطعا مجتزأ من الحوار، قبل أن يكمل ميلز ويسأل روبيرتس: “ماذا تعلم يا صاحبي؟” قبل أن يجيبه قائلا: “يمكنك نزع الكمامة فمعدل الوفيات هو 0.1 إلى 0.3 وفقا لـUSC (جامعة جنوب كاليفورنيا)”، قبل أن يرد ميلز مجددا ويقول ممازحا: “حقا؟ هذا مطمئن، الكل هنا أخذ اللقاح على أي حال”.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الفيديو:

مقطع انتشر لمحادثة قبل انطلاق مؤتمر صحفي في البيت الأبيض بين مراسل قناة فوكس ومصور نيويورك تايمز يتحدثون انهم كلهم قد تلقوا تطعيمات ضد كوفيد 19، ويبدو من المقطع ان الكاميرا التقطت المحادثة دون علمهما. لاحقًا نشرت الصحف انها كانت مجرد مزحه وانهم كان "يطقطقون" على المصوّر وصاحبه. pic.twitter.com/lNdNAej4vK — ‎نايفكو NAIF (@naifco) April 28, 2020

(CNN)