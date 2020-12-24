أخصائية: الرضاعة الطبيعية “ركيزة” في بناء أجسام ذوي الإعاقة

يافا عجوة*

عمان – هناك اعتقاد خاطئ وشائع وهو أن الأطفال من ذوي الإعاقة لا يستطيعون الرضاعة طبيعيًا. ولن أكذب عليكم، فالرضاعة الطبيعية للأطفال ذوي الإعاقة “أصحاب الهمم” بها صعوبات كثيرة وتحتاج إلى صبر ومثابرة، ولكن الأمر يستحق كل هذا العناء.

والرضاعة الطبيعية تحتاج إلى تمرين وفي كل مرة يقوم الأطفال بالرضاعة يتم تحريك عضلات الشفاه واللسان والفك والخدين، إضافة إلى ست أعصاب تعمل معاً في الوقت نفسه للتحكم وتنسيق المص والبلع والتنفس.

من الصعب على بعض الأمهات والآباء تقبل حقيقة أن الأطفال الذين يتوقعونهم او استقبلوهم من ذوي الإعاقة، كونهم يشكلون تحديات اجتماعية واقتصادية وعاطفية. كما قد تواجههم العديد من المشاعر المختلفة ويكون لديهم الكثير من الأسئلة. على الرغم من أن الرضاعة الطبيعية قد لا تكون من بين الأشياء الأولى التي يفكر الأهل بها في هذه الحالات، إلا أنها تخطر على بالهم في مرحلة ما. قد يعتقد بعضهم أن الأطفال من ذوي الإعاقة لن يتمكنوا من الرضاعة الطبيعية، وهذا ليس صحيحاً في كل الحالات. نعم، من المحتمل أن تكون هناك تحديات، ولكن الرضاعة الطبيعية مهمة جدًا ليس بسبب الفوائد الصحية فقط ولكن أيضًا لفوائدها العاطفية بتقوية الرابط بينكم.

في الواقع، يمكن للرضع من ذوي الاعاقة الاستفادة من حليب الأم أكثر من الأطفال الآخرين. وفيما يلي بعض فوائد الرضاعة الطبيعية الأطفال ذوي الاعاقة:

-الرضاعة الطبيعية مهمة جداً لذوي الاعاقة؛ حيث انها تقيهم من الأمراض المعدية وتوفر الغذاء الأنسب لهم. الأطفال الذين يعانون أمراضا خلقية وعصبية قد يكونون أكثر عرضة للاصابة بالتهابات الجهاز التنفسي، والتهابات الأذن، وأمراض الجهاز الهضمي، وأكثر عرضة للعمليات الجراحية وحليب الأم هو الأكثر فاعلية في منع الإصابة بالالتهابات وتسريع الشفاء.

-تعزيز الشعور بالترابط والرضا: عندما يكون لدى الأهل أطفال يعانون تحديات صحية، قد يشعرهم هذا بالعجز وخاصةً عندما لا يمكنهم مساعدتهم. الرضاعة الطبيعية قد تساعد أولاً على تخطي والتغلب على بعض المشاعر السلبية التي قد تشعر بها الأم عندما تعلم بتشخيص أطفالها. ثانياً، الرضاعة الطبيعية أو شفط الأم لحليبها، في حال كان الأطفال غير قادرين على الرضاعة الطبيعية، يساعدها على الشعور بأنها تقدم شيئاً ما للمساهمة في صحة أطفالها. كل هذا يقوي الترابط والعلاقة ويساعد على نمو الأطفال الجسدي والعقلي والعاطفي على نحو جيد.

-تقوية عضلات الوجه: الرضاعة الطبيعية تساعد الأطفال من ذوي الاعاقة على تطوير وتقوية عضلات الوجه والتناسق بينهما. تقوية عضلات الوجه مفيدة جدًا لتطوير القدرة على التحدث، وهذا يساعدهم على التحدث بشكل أفضل في المستقبل.

نصائح لنجاح الرضاعة الطبيعية للأطفال ذوي الإعاقة

غالباً ما تتطلب الرضاعة الطبيعية لذوي الإعاقة الصبر والالتزام. هناك احتمال أن يتمكن الأطفال من إلتقام الثدي بعد الولادة، لكن هناك أيضًا احتمال أكبر أن يكون هناك بعض التحديات خاصة في بداية رحلة الرضاعة الطبيعية. أهم خطوة لنجاح الرضاعة الطبيعية هي أن تعطي الأم نفسها ورضيعها وقت لتعلم الطريقة المناسبة لتحقيق أفضل تجربة بالرضاعة. فيما يلي بعض النصائح لنجاح الرضاعة الطبيعية بشكل خاص لذوي الإعاقة:

محاولة الإرضاع من الثدي وبشكل مباشر بعد الولادة، إذا كان الوضع الصحي يسمح بوضع الأطفال بشكل متكرر على الثدي حتى لو لم يستطع الرضاعة المباشرة والحرص على ملامسة الجلد للجلد لتشجيعهم على الالتقام والرضاعة الطبيعية.

طلب المساعدة من مستشارة الرضاعة الطبيعية مبكرًا، للتأكد من أنكم على الطريق الصحيح. والأهم عدم الاستسلام إذا لم تسر الأمور بسلاسة في البداية، بسبب ضعف العضلات، يحتاج الأطفال إلى دعم إضافي أثناء الرضاعة. قد تضطر الأم إلى تجربة وضعيات مختلفة للرضاعة الطبيعية إلى أن تجد الوضعية المناسبة، والتي تمكنها بشكل مريح لدعم جسم الطفل ورأسه وفكه. في البداية قد تحتاج الأم إلى مساعدة الأب في حمل الأطفال. كما يمكن استعمال وسادة عادية أو وسادة الرضاعة لدعم اليد والأطفال بعض الاطفال من ذوي الإعاقة يواجهون مشاكل في التنسيق بين البلع والتنفس الذي يحتاجه للرضاعة الطبيعية. قد يختنق خلال محاولة الرضاعة او البلع او التنفس. تعلمي كيف تتعاملي مع هذه الحالات وجربي وضعية الرضاعة الطبيعية بشكل مستقيم لأنها تجعلها أسهل

الأطفال ذوي الاعاقة يمكن أن يتعبوا بسرعة اثناء الرضاعة الطبيعية بسبب ضعف العضلات. إذا كان الأطفال ينامون بشكل مستمر خلال الرضاعة حاولي أن توقظيهم وتحفزيهم على الرضاعة لأطول فترة ممكنة. إذا لم يستطيعوا وتعبوا بسرعة ابدأي طريقة جديدة بالرضاعة وهي أن ترضعيهم أكثر من مرة ولكن لفترات زمنية أقصر.

حاولوا أن تساعدوا جسم أطفالكم على الاسترخاء. بعض الاطفال من ذوي الاعاقة قد تتشنج أو تتقوس عندهم عضلة الظهر او الرقبة عند محاولة الرضاعة بسبب ضعف التنسيق بين العضلات.

حاولوا عمل مساج للأطفال قبل الرضاعة أو يمكنكم تجربة التقميط قبل الرضاعة أو اختيار وضعيات مختلفة للرضاعة حتى تجدوا الوضعية الأفضل لحالة أطفالكم.

احرصوا على مراقبة علامات الشبع عند اطفالكم ومراقبة الاشارات التي تدل على أنهم اخذوا كمية كافية من الحليب. تأكدوا من أن عدد الحفاضات المبللة مناسب لعمرهم. دائمًا نقول ست حفاضات مبللة على الأقل يومياً بعد اليوم السادس هو دليل كاف أن كمية الحليب جيدة.

تابع مع طبيب أو طبيبة الأطفال لفحص الوزن والتأكد من حصولهم على كمية مناسبة. ضعوا في اعتباركم أن بعض الأطفال من ذوي الإعاقة يزداد وزنهم ببطء سواء رضاعة طبيعية أو صناعية. هناك مخطط نمو خاص لهذه الحالات عند الاطباء.

*مستشارة دولية في الرضاعة الطبيعية

مجلة نكهات عائلية