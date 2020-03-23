أخصائي اجتماعي: من الضروري تغيير نمط الحياة والابتعاد عن الإنفاق غير المبرر

عمان – الغد- بالنظر الى ظروف حظر التجول الذي اعلنته الحكومة لمدة اسبوعين ضمن خطتها للتعامل مع فيروس كورونا وتزايد المؤشرات الى تمديد هذا الحظر لمدة اطول مما يستوجب من الاسر، اخذ هذا الأمر بعين الاعتبار من حيث المصروفات والانفاق بما يتوافق مع الامكانيات المادية المتاحة وتوقف مرافق العمل واغلاق البنوك.

كذلك ضرورة الاحتياط للمستقبل، خصوصا ان هذا الظرف ليس في الاردن فقط بل هو عالميا.

فان الحاجة كبيرة لحسن الادارة المالية لامكانيات الاسرة.

مدير جمعية العفاف الخيرية مفيد سرحان يقول: إننا وكما العالم نعيش ظروفا استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا وصعوبة التنبؤ بفترة استمرار هذا الظرف.

فان الحاجة ماسة لأن تأخذ الأسرة ذلك بعين الاعتبار منذ بدايات الازمة وقيل فوات الأوان، ويكون لديها القدرة على ادارة مواردها المالية مما يتطلب التعديل من نمط الحياة والابتعاد عن الانفاق غير الضروري والاحتياط للمستقبل. والعمل ايضا على ترشيد الاستهلاك.

وقال سرحان؛ ان منهج الاسلام يقوم على الوسطية والاعتدال والاقتصاد في النفقات، وعدم التبذير والإسراف. ويؤكد على ضرورة مراعاة الموازنة بين الإيراد والمصروف.

ويضيف سرحان: “هذا مطلوب على مستوى الفرد والأسرة والدولة”، في كل الظروف، ويكون في الظروف الطارئة اكثر حاجة ويحقق مصلحة الجميع.

وينصح سرحان بعدم التقليد الأعمى للآخرين. وهذا يتطلب “الثقة بالنفس والالتزام بالاعتدال والوسطية”.

ويقول على الجميع ان يبتعد عن التبذير والاسراف.

ويشرح أن “الإسراف هو تجاوز الحد فيما هو حلال، في حين أن التبذير هو الإنفاق أو المصروف في الحرام ولو كان بسيطا”.

ويؤكد أن الأصل في هذه الظروف هو الاقتصاد وليس زيادة الإنفاق.

وفي مثل هذه الظروف يجب التركيز في الإنفاق على الضروريات ”وهي النفقات الضرورية اللازمة للحياة وتحقيق مقاصد الشريعة الخمس وهي: حفظ النفس والعقل والدين والعرض والمال كما ينفق الانسان الماكل والمشرب والملبس باعتدال، ونفقته على حاجته من الدواء.

ويشير سرحان إلى اهمية القناعة التي تسهم في ضبط الإنفاق.

واكد على ضرورة التعاون مع الإجراءات الرسمية في تنظيم الية الحصول على الاحتياجات بما يعطي الآخرين حقهم في الحصول على احتياجاتهم، وان نبتعد عن الانانية وحب الذات وان نشعر مع غيرنا ونكون متكاتفين متكافلين حتى يرفع الله عنا هذا البلاء. فظروف الشدة يحب ان تغيير من سلوكياتنا الخاطئة.

وقال سرحان: ان مسؤولية الاسرة كبيرة في توجية الابناء وتدريبهم عمليا على الاعتدال والترشيد،

ونبه الى ان الواجب يتطلب تفقد الفقراء والمحتاجين إذا استمرت فترة التوقف عن العمل خصوصا لمن يعتمدون في دخلهم على العمل اليومي.

واشار سرحان الى دور الاعلام في التوعية والحد من نشر ثقافة الاستهلاك.