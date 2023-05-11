أخطأت.. ضبط النفس لنتنياهو عبارة عن خدعة

هآرتس

بقلم: جدعون ليفي

لقد اخطأتُ، وضللت، وظننت أن بنيامين نتنياهو سوف يبقى متمسكا بالخط الذي وجهه خلال السنين، مع استثناء واحد فظيع وهو “الجرف الصامد”، وانه سيظهر ضبطا للنفس في استخدام القوة (“هل بالامكان ان نقول كلمة واحدة عن نتنياهو؟”، “هآرتس” 7/5) وها هو، ضبط النفس للحظة الذي كشف عنه رئيس الحكومة اتضح أنه خدعة. اول أمس هو اطلق عملية تصفية اجرامية، وأمس اسرائيل شنت حربا لم تكن ضرورية تماما.

المسؤول عن كل هذا التسلسل الفظيع هو رئيس الحكومة. لو اننا تدهورنا الى حرب اخرى في غزة، حينئذ لم يكن بالإمكان ان نغفر له عن ذلك. كل سنوات ضبط النفس النسبي الذي اظهرها كانت ستتقزم امام شن الحرب، عديمة الجدوى والاجرامية مثل كل سابقيه. في شتاء حياته السياسية وفي نقطة الحضيض الاكثر تدنيا لها، قرر نتنياهو الانضمام الى سابقيه في هذا المنصب والتحدث مع غزة ولكن فقط بالقنابل.

عملية التصفية اول أمس تشبه الى درجة مؤلمة عملية تصفية صلاح شحادة في صيف 2002. حينئذ بالاضافة الى شحادة 14 شخصا آخر من بينهم 11 طفلا. اول أمس قتل 10 اشخاص ليس لهم علاقة ومن بينهم نساء واطفال كانوا نائمين. الفرق الوحيد هو أنه في 2002 ضجت البلاد والعالم من قتل الابرياء.

واول أمس هتفت البلاد كرجل واحد، من ايتمار بن غفير وحتى افرات رايتن، العمة الرحيمة من جمعية “من اجل الجندي”. في 2002 أيضا كان هنالك شك في أن الطيارين ومرسليهم عرفوا بانهم ذاهبون لقتل مواطنين أبرياء – الجيش الإسرائيلي حاول حينئذ الكذب وادعى بانه ظن بان مباني الشقق الذي قصفت كانت “احواشا غير مأهولة”.

قبل يومين لم يكن هنالك أي شك من قبل رئيس الحكومة فما دون، والطيارين، مشغلو الطائرات وقادتهم، كلهم عرفوا جيدا أنهم سيقتلون أشخاصا دون تمييز – ومع ذلك قصفوا. وحتى نتنياهو عرف بالطبع، ومع ذلك أمر بتنفيذ العملية.

صور الأطفال القتلى التي نشرت أول من أمس، أبناء الطبيب وأيضا أبناء قادة الجهاد، تدلل افضل من ألف كلمة عن انه هنا نفذت جريمة حرب مرعبة. ليس هنالك طفل ازهقت حياته وهو نائم تعادل هذه التصفية التي لن تقود الى أي مكان ولن تخدم أي هدف باستثناء إرضاء غرائز التبجح والثأر في إسرائيل.

نتنياهو قرر ان يكون بني غانتس ويئير لبيد، اهود أولمرت واهود باراك. وانه سيقصف غزة المكلومة، والمحاصرة والفقيرة، لأن هذا هو ما تريده إسرائيل. أحيانا يصعب فهم كيف ان دولة تتخذ المرة تلو الأخرى نفس السياسة الغبية والفاشلة المرة تلو الأخرى، حكومة وراء أخرى، ولا تتعلم شيئا وأيضا لا تنسى شيئا. هل كان هنالك حرب واحدة في غزة أفادت أحدا، باستثناء سادة الحروب؟ هل كان هنالك عملية قصف واحدة، تصفية او احباط لعملية، حلت شيئا ما؟ الآن نتنياهو هو المذنب، هذه المرة ليس هنالك سواه. كان بامكانه تجنب ذلك، مثلما فعل في الماضي، وهو الآن متحمس للحرب.

عندما حاولت في بداية هذا الأسبوع أن أدس كلمة جيدة عن نتنياهو، بسبب ضبط النفس الذي ابداه للحظة، غضب افضل قراء “هآرتس”. ردود مسمومة ومضايقات سيئة كثيرة ولكن كان هنالك أيضا رد واحد لامس قلبي وهو رد الكاتب يشاي سريد الذي اعتز برأيه واقدره جدا. لقد سمح لي بنشره: “… اكتب اليك بعد تردد، وبدافع من المودة والتقدير الكبيرين لتاريخ حياتك وأيضا بصفتي ابن يوسي سريد… لقد حان الوقت للتخلي بصورة نهائية عن نتنياهو. المديح لا يستقيم مع اكوام الجثث التي تراكمت هذا الصباح”.

صحيح يا يشاي. انت على حق وانا أخطأت خطأ فادحا ومصيريا. وربما لا يغتفر. في ساعة كتابة هذه السطور بدأت السماء بالهدير وصفارات الإنذار بالصفير، أيضا في تل أبيب. غزة اهتزت ليومين وكان يبدو ورغم الاخبار عن وقف قريب لاطلاق النار ان هاجر وميار وعلي سيضاف اليهم المزيد من الأطفال. دم الأطفال الصغار يتحمله بنيامين نتنياهو هو وليس احد غيره.