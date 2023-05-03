أخطاء شائعة تبطئ أجهزة آيفون وأندرويد

يتجاهل معظم الناس السبب الأول وراء البطء الشديد في تشغيل الهواتف، وفقا لخبير إصلاح تقني متخصص في تجديد الهواتف القديمة.

فيعمل العديد من التطبيقات “خلسة” في الخلفية، ما قد يؤدي إلى إبطاء جهازك، كما يقول كيوين شارون، مدير عمليات التجديد الرئيسي في BackMarket.com. وهناك أيضا عدد من ميزات تحسين البطارية التي لا يعرفها معظم المستخدمين تماما. لحسن الحظ، في كل من نظامي iOS و”أندرويد”، من السهل إيقاف تشغيل التطبيقات التي تستهلك الكثير من البطارية وتحسين جهازك باستخدام بعض التعديلات البسيطة على الإعدادات.

وقال شارون: “إن قوة الحوسبة المتزايدة لهواتفنا، إلى جانب العدد المتزايد باستمرار من التطبيقات المتاحة للتنزيل، تعني أن مستخدمي الهواتف اليوم يستخدمون تطبيقات أكثر منهم في أي وقت مضى”.

ويوضح شارون أن التطبيقات يمكن أن تعمل أيضا “في الخلفية”، ما يستهلك ذاكرة الوصول العشوائي ووحدة المعالجة المركزية في هاتفك – ويبطئ الجهاز بأكمله.

وللتحكم في ذلك، يجب عليك زيارة قائمة إعدادات هاتفك لتضييق الخناق على التطبيقات التي يمكن – ولا يمكن – تشغيلها في الخلفية.

وقال: “يمكن لمستخدمي “آيفون” و”أندرويد” ضبط إعداداتهم للتحكم تلقائيا وإيقاف تشغيل التطبيقات في الخلفية.

بالنسبة لمستخدمي آبل، انتقل إلى الإعدادات> عام> تحديث تطبيق الخلفية وحدد Wi-Fi والبيانات الخلوية لإيقاف تحديث تطبيق الخلفية تماما.

وبالمثل بالنسبة لمستخدمي “أندرويد”، لمعرفة التطبيقات التي تعمل في الخلفية، انتقل إلى “الإعدادات> خيارات المطور> الخدمات قيد التشغيل. ويمكنك بعد ذلك إغلاق هذه التطبيقات بالانتقال إلى الإعدادات> التطبيقات، وحدد التطبيق الذي تريد إيقافه، ثم اضغط على فرض الإيقاف.

وستحتاج إلى تمكين خيارات المطور أولا – ابحث عن “المطور” في قائمة الإعدادات، ثم قم بتمكينه (تختلف كيفية القيام بذلك وفقا للجهاز الذي تستخدمه).

وقال شارون: “هذا يجب أن يكون له تأثير فوري على سرعة الهاتف”.

ويحذر شارون من سبب آخر لتشغيل الهاتف ببطء وهو عندما تكون مساحة تخزين الهاتف ممتلئة تقريبا – وهذا يعني أن الهاتف به ذاكرة أقل، ما قد يؤدي إلى إبطاء الأمور.

وقال شارون: “تحتاج الهواتف إلى ما يقرب من 10% من مساحة التخزين المتاحة لتخزين ذاكرة التخزين المؤقت والملفات المؤقتة، والتي تمكن التطبيقات من العمل بسلاسة على جهازك. وجود مساحة تخزين متاحة يعني أيضا أنه يمكنك تحديث برامج الهاتف باستمرار”.

ولتنظيف المساحة، ينصح شارون بحذف التطبيقات القديمة – الألعاب على وجه الخصوص تستخدم مساحة كبيرة – وحذف مقاطع الفيديو أو نقلها إلى التخزين السحابي.

ولكن إذا كنت تريد “تنظيفا” أكثر شمولا، فقد يكون من المفيد اتخاذ تدابير قصوى، كما ينصح شارون.

ولمسح أكثر شمولا، قم أولا بعمل نسخة احتياطية لهاتفك. بعد ذلك، قم باستعادة الجهاز إلى إعداداته الافتراضية، وأخيرا قم باستعادة النسخة الاحتياطية.

وسيؤدي هذا إلى مسح ذاكرة التخزين المؤقت ومسح التخزين “الآخر” في هاتفك. وبدلا من ذلك، يمكنك إلغاء تثبيت التطبيقات الفردية ثم إعادة تثبيتها.

ويقول شارون إن مشكلات البطارية هي سبب شائع آخر للهاتف يعمل ببطء.

وحتى البطاريات الأحدث يمكن أن تتعطل، خاصة إذا تم استخدامها بكثافة – وقد لا تُظهر الشاشة على هاتفك دائما الواقع داخل البطارية.

وقال شارون، إذا كان لديك “آيفون 6″، أو إصدار أحدث، تم تحديثه بأحدث نظام تشغيل، فانقر فوق الإعدادات> البطارية> صحة البطارية، لعرض السعة القصوى للبطارية، والتي يجب أن تقع في مكان ما بين 0 و100%.

ويجب أن تحافظ بطارية آبل النموذجية على ما يصل إلى 80% من سعتها الأصلية.

ومع تقدم عمر البطارية، قد تنخفض هذه النسبة، ما يؤدي إلى عدم قدرة البطارية على الاحتفاظ بالشحن.

ويقول شارون، هناك إعداد آخر يجب زيارته للتحقق من أداء بطاريتك.

وقال: ضمن “صحة البطارية”، يمكنك أيضا التحقق من “قدرة الأداء القصوى”.

وسيوضح لك هذا ما إذا كانت البطارية تعمل كالمعتاد أو إذا تدهورت صحة البطارية. وإذا كانت بطاريتك لا تعمل بشكل صحيح، ففكر في استبدالها.

وسيحتاج مستخدمو “أندرويد” إلى تنزيل تطبيق، كما ينصح شارون – ولكن إذا كان لديهم بطارية سيئة الأداء، فإن الأمر يستحق استبدالها (بدلا من استبدال الهاتف بالكامل). RT