أخطاء يرتكبها البعض عند شحن الهواتف الذكية

علاء علي عبد

عمان- شحن الهواتف الذكية من المهام التي تتكرر يوميا لمرة واحدة على الأقل، ومن حسن الحظ أن هذه المهمة سهلة جدا، فكل ما يحتاجه المستخدم أن يوصل الهاتف بالشاحن الموصول بدوره بالكهرباء، وليبدأ الجهاز بالشحن على الفور.

الأمر قد يبدو سهلا وروتينيا، لكن الواقع أن هناك عددا من الأخطاء التي يقع بها المستخدم عندما يريد شحن جهاز الآيفون الخاص به، وغالبا لا ينتبه حتى لارتكابها.

ومن أشهر هذه الأخطاء، ما يلي:

– الشحن المتواصل: اعتاد البعض على ترك جهاز الآيفون موصولا بالشاحن طوال الليل، ومن ثم يقومون بفكه عن الشاحن في الصباح، ليعيدوا شحنه من جديد في السيارة خلال طريقهم للمكتب، وهناك يقومون بوصل الهاتف بشاحن قريب من طاولة المكتب.

هذه الاستمرارية بالشحن من الأساليب الضارة جدا ببطارية الجهاز، فهو من جهة يجبر البطارية لتبقى مشحونة بنسبة 100 % أو قريبة منها وهو شيء لا تفضله البطارية. ومن جهة أخرى أن الشحن المتواصل يجعل حرارة البطارية مرتفعة وهو أيضا شيء لا يناسب البطارية. لذا احرص دائما على تجنب شحن الآيفون إلا بعد أن يصل شحنه إلى 50 % فما دون.

– استخدام أسلاك شحن رديئة: على الأغلب فإن أسلاك الشحن المتوفرة في الأسواق والتي تكون مناسبة لأجهزة الآيفون الحديثة هي ذات كفاءة عالية، لكن في بعض الأحيان يمكن أن نجد أسلاكا رديئة بأسعار منخفضة جدا.

وكنوع من المؤشر الذي يمكن أن ينبه المرء إلى أن الشاحن الذي يستخدمه رديء أن يكون السلك رفيعا جدا أو أن ترتفع حرارة السلك بشكل ملحوظ خلال عملية الشحن، عندها يجب المسارعة إلى تغيير الشاحن حتى لا يسبب ضررا للجهاز.

– شحن جهاز الآيفون وقت الحر الشديد أو البرد الشديد: يفضل أن تتراوح حرارة الجو المحيط بجهاز الآيفون عند شحنه بين (0 و35 مئوية)، لذا فمن الخطأ شحن الآيفون في السيارة وقت الظهيرة؛ حيث يمكن في كثير من أيام فصل الصيف أن تصل الحرارة لأعلى من هذا الرقم، خصوصا تحت أشعة الشمس الساطعة. الأمر نفسه يحدث في أيام البرد الشديد أيضا حيث تهبط درجات الحرارة لما دون الصفر.

– استخدام الشحن اللاسلكي: على الرغم من أن الشحن اللاسلكي يشعر المرء بنوع من الحداثة، إلا أن الأهم من مواكبة التطور أن تجد جهاز الآيفون مشحونا وجاهزا للاستخدام عند الحاجة إليه. مشكلة الشاحن اللاسلكي أنه بطيء جدا مقارنة بالشاحن العادي، فضلا عن أنه من الصعب جدا على المرء أن يستخدم الآيفون أثناء شحنه على الشاحن اللاسلكي.