أخلاقيات الوباء: دفاعاً عن التجارب على المتطوعين من البشر

بيتر سينجر، وريتشارد ييتير تشابل* – (الواشنطن بوست) 27/4/2020

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

ألقى الوباء بالافتراضات الأخلاقية السابقة في دوامة من الفوضى. الآن، يقبل معظمنا بفرض قيود على حريتنا في التنقل والتجمع، وهي أمور كانت لتبدو غير واردة ولا يمكن تصورها قبل بضعة أشهر فقط. ومع ذلك، ما يزال نوع البحث الذي نحن على استعداد للقيام به لمكافحة الفيروس محكومًا بافتراضات تم تطويرها في الأوقات الأكثر هدوءًا عندما كان قدر أقل بكثير من الأشياء على المحك.

تحظر أخلاقيات البحث عادة تعريض البشر لمخاطر كبيرة. والهدف الأسمى هو منع تعرضهم للاستغلال من الباحثين الذين قد لا تتوافق مصالحهم مع مصالح الشخص المريض. ولكن في حالة وجود وباء، يجب أن يكون الهدف الرئيسي هو تجنب وقوع الخسائر الكارثية المحتملة. ونحن نواجه جميعًا مثل هذا الخطر المتزايد من أن القيود المفروضة على الأبحاث الواعدة (فيما يتجاوز المتطلبات الأساسية للموافقة المستنيرة) يمكن أن تثبت بسهولة كونها ذات نتائج عكسية بالمعاني الإنسانية.

على سبيل المثال، تتطلب المعايير التقليدية اختبار العقاقير الجديدة على الحيوانات قبل السماح بإجراء التجارب السريرية على البشر. وبالنسبة لـ”كوفيد 19″، يجب أن تقفز العلاجات الواعدة بما يكفي إلى مرحلة التجارب السريرية البشرية في أقرب وقت ممكن معقول، متجاوزة الفترة الطويلة المعتادة من الاختبارات على الحيوانات.

وهناك سابقة لذلك. في العام 1986، عندما أظهر عقار AZT لأول مرة نتائج واعدة في علاج مرض نقص المناعة البشرية المكتسبة “الإيدز”، طالب المرضى بجعل الدواء متاحاً من دون إخضاعه للاختبارات الحيوانية. وقامت إدارة الغذاء والدواء بترخيصه في العام التالي، وهو ما أدى إلى إنقاذ الكثير من الأرواح.

كان معدل وفيات مرض الإيدز أعلى بكثير من معدل ضحايا “كوفيد 19”. وحتى مع ذلك، إذا نحن أبلغنا مرضى الـ”كوفيد 19″ عن مخاطر المشاركة في تجربة علاج تجريبية بالكامل، فإنهم سيختارون منطقياً تجشم هذا الخطر. عندما نأخذ في الاعتبار الفوائد الإنسانية الأوسع نطاقاً لتأكيد فعالية علاج في وقت أقرب بكثير مما سيكون ممكناً بخلاف ذلك، ناهيك عن خفض معاناة الحيوانات، فإن هناك قضية أخلاقية قوية لصالح السماح للمرضى بالقيام بهذا الاختيار.

تدعم حجج مماثلة السماح بتجارب “التحدي البشري” لتسريع تطوير لقاح. في العادة، يعني اختبار لقاح مرشح الانتظار لأشهر لمعرفة ما إذا كان المحقونون يصبحون أقل عرضة للإصابة بالعدوى. ويمكن أن يؤدي تعريض متطوعين للتطعيم ضد الفيروس عن عمد إلى نتائج أسرع بكثير. وإذا كنت تعتقد أنه لن يتطوع أحد للمشاركة في مثل هذه المحاولة، فعليك أن تفكر مرة أخرى. لقد سجل أكثر من 3.000 من الناس من ذوي الإيثار والمحبين للآخرين من 52 دولة أسماءهم للتطوع مسبقاً.

أخيرًا، ضع في اعتبارك البحث الذي أجري على العدوى الطوعية الخاضعة للرقابة بالجرعات المنخفضة، أو “التجدير”، التي استخدمت على نطاق واسع للتلقيح ضد الجدري قبل اكتشاف التطعيم. في صحيفة “نيويورك تايمز”، لاحظ العالمان جوشوا رابينويتز وكارولين بارتمان أن الأشخاص الذين يتلقون جرعة منخفضة من الفيروس يكونون أكثر احتمالاً للتعافي من أولئك الذين يتلقون جرعة عالية، وهذا ينطبق على فيروسات كورونا أيضاً. لكنهما يقولان بعد ذلك: “سوف يكون من غير الأخلاقي التلاعب التجريبي بجرعة فيروسية للبشر من مسبب أمراض خطير مثل فيروس كورونا”.

هل هذا الحكم الأخلاقي منطقي في جائحة؟ إن خطورة فيروس كورونا تسير في الاتجاهين: المزيد من خطر الإصابة بسبب الجرعات المنخفضة الأولية، وإنما تحقيق فوائد أكبر إذا كان ذلك يحمي الحقونين. وإذا تمكنا من الحصول على دليل قوي على أن تلقي جرعة منخفضة من الفيروس يؤدي إلى حالة خفيفة من الإصابة بـ”كوفيد 19″، وأن مثل هذه الحالات الخفيفة تجلب بعد ذلك مناعة أمام مزيد من التعرض للفيروس، لوجدنا وسيلة لإنقاذ مئات الآلاف من الأرواح -والملايين من سبل العيش أيضاً. في هذه الظروف، يبدو من المنطقي والأخلاقي دعوة المتطوعين الشباب الأصحاء لتلقي جرعة منخفضة من الفيروس، متبوعة بالحجر الصحي والمراقبة الطبية.

في واقع الأمر، سعى بعض الأفراد مسبقاً، وعن عمَد، إلى إصابة أنفسهم عن طريق “حفلات فيروس كورونا” غير المراقبة ولا المنضبطة، على الرغم من حث الخبراء الطبيين الناس على عدم القيام بذلك. وسيكون من الأفضل للجميع لو أتيحت لهؤلاء الأفراد بدلاً من ذلك فرصة للتطوع لتلقي جرعة منخفضة من الفيروس كجزء من تجربة مراقبة بعناية. سوف يكون ذلك أكثر أماناً للمشاركين من الإصابة غير الخاضعة للسيطرة، ويمكن أن تؤدي المعرفة التي قد نكتسبها من مثل هذه التجربة، في سيناريو أفضل حالة، إلى وضع نهاية سريعة للوباء.

نحن علماء أخلاق، ولسنا علماء في الطب أو البيولوجيا. وعندما يتعلق الأمر بالمعتقدات الواقعية حول الوباء، فإننا نختلف عن الرأي العلمي الخبير، كما ينبغي أن يفعل الجميع. لكن ما يجب أن نفعله بالحقائق التي لدينا، وكيف يجب أن نذهب في سبيل البحث عن حقائق ما نزال نجعلها، هي أسئلة أخلاقية. وبذلك يكون للأخلاقيين دور حاسم ليلعبوه في هذه المناقشة.

هناك الكثير مما لا نعرفه عن “كوفيد 19”. وكلما استغرقنا وقتاً أطول في اكتشافه، فإن المزيد من الأرواح سوف تُفقد. (هذا هو السبب في أن الموقع الإلكتروني الذي يطلب متطوعين لتجربة اللقاح يسمى “يوم واحد أقرب”). وإذا كان متطوعون أصحاء، مطلعون تماماً على المخاطر، مستعدين للمساعدة على مكافحة الوباء بمساعدة الأبحاث الواعدة، فهناك أسباب أخلاقية قوية لقبول مساعدتهم بامتنان. وسوف يعني رفض ذلك ضمنياً تعريض الآخرين لمخاطر أكثر فداحة.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Pandemic ethics: The case for experiments on human volunteers

*ريتشارد ييتر: تشابيل أستاذ مساعد في قسم الفلسفة بجامعة ميامي.

*بيتر سِـنجر: أستاذ أخلاق الطب الحيوي في المركز الجامعي للقيم الإنسانية بجامعة برينستون.