أداء باهر باختتام عروض بطولة جمال الخيول المحلي – صور

محمد عمّار

عمان – حظي ختام بطولة بطولة الانتاج جمال الخيول العربية الأصيلة بتنافس كبير واثارة جمالية للخيول العربية الاصلية (مواليد الأردن)، والتي حظيت بمتابعة سمو الاميرة عالية بنت الحسين، رئيس الاتحاد الملكي للفروسية، وسمو الأمير عاصم بن نايف، وأمين عام اتحاد الفروسية نور الرفاعي ومنظم البطولة رضا السعودي.

وكانت البطولة قد استمرت على مدار اليومين الماضيين على ميدان نادي الفروسية بمدينة الحسين للشباب، للخيول من مواليد الأردن من أعوام 2009 ولغاية مواليد 2021، وسط حضور كبير، واسفرت البطولة عن النتائج التالية :



بطولة المهرات

الميدالية الذهبية : للجواد الماسه من الأب ياس الهواجر ومن الام نسيم الهواجر تولد وملك بهاء الخطيب، الفضية : للجواد م د الجهرة من الأب د خير ومن الام كيو ار مارلينا تولد وملك محمد الدعجة، البرونزيه : حنين م اس من الأب اكستاني ام اس ومن الام سنورا ستار بي بي اي تولد وملك اسطبلات مادروس.



بطولة إناث غير المسنة

الميدالية الذهبية: دعاء الخير من الأب منتصر الخير ومن الام دلال الخير تولد وملك سعيد خير، الفضية : برستيج الحمود من الأب عزيم ابن جوستيس ومن الام ساما باسم تولد وملك ثامر الحمود، البرونزية: فتحة الخير اف ان من الاب اس ار اي مولتو يبلو ومن الام نهيل بادراوي تولد وملك فواز النابلسي.



بطولة الإناث المسنة

الميدالية الذهبية : اريج ان كي من الأب خيدارو ومن الام ار اولتيمات ماجنوم تولد اسطبلات نوفل القاهوق ان كي اريبينز وملك بهاء الخطيب، الميدالية الفضية : اسيبيلا من الأب نيبراس ومن الام اينيا تولد اسطبلات جعفر الملكية وملك اسطبلات مدروس، الميدالية البرونزية : ليالي اف ان.

بطولة أمهار مواليد سنة 2014

الميدالية الذهبية : م دي السلطان من الأب دي خير ومن الام العطفه تولد وملك محمد الدعجة، الفضية : مجد بي كي من الأب تي اتس حمزه ومن الام سلطانه ان كي تولد وملك بهاء الخطيب، الميدالية البرونزية : كرم ام اس من الاب اكتاني ام اس ومن الأم جي كي اصايل الجمال تولد وملك اسطبلات مدروس.



بطولة الذكور غير المسنة

الميدالية الذهبية : مجد الخير من الأب ابن نادر ومن الام روضة الخير تولد وملك سعيد خير، الفضية : عزيم بي كي من الأب عزيم ابن جوستيك ومن الام راح فانتاستي تولد وملك بهاء الخطيب، البرونزية: اف جي سهم من الأب اتس اف سانتياجو دي اي ومن الام توسكاني ال ان تولد وملك اسامه سلطان غرايبة.

بطولة الذكور المسنين

الميدالية الذهبية : علي ان اي من الأب نجيب ان اي ومن الام دلال ان كي تولد اسطبلات نجيب الثوابيه وملك نائل نجيب دوابي، الفضية : بندر الخير من الأب ثواب الخير ومن الأم بدور الخير تولد وملك سعيد خير

الميدالية البرونزية :عاصف من الأب موناركوس دي دي ومن الام اورورا فسيشي تولد وملك محمد الدعجة.

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